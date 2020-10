Bachelorette 2020: Pietro Lombardi nach erster Folge stocksauer

Gestern gab es endlich die langersehnte erste Folge von Bachelorette 2020. Natürlich verfolgte das auch Ex-DSDS-Juror Pietro Lombardi. Immerhin ist die begehrte Dame Melissa Damilia – und die kennt er schon sehr gut. Immerhin hatten sich die beiden gedatet. Normalerweise kennt man nur seine ruhige und sympathische Art, doch eine Sache machte ihn stocksauer.

Der ,,Phänomenal”-Interpret wird nicht umsonst von so vielen Menschen geschätzt. Durch seine unglaublich lustige und empathische Art sorgt er immer für gute Laune. So auch als Juror bei DSDS. Doch als er die erste Folge von Bachelorette 2020 verfolgt, bringt ihn eine Sache so richtig sehr auf die Palme und lässt auf Instagram ordentlich Dampf ab.

Das war für Pietro Lombardi eindeutig zu viel

Als sich Melissa Damilia in der ersten Folge von Bachelorette vorstellt, redet sie natürlich auch von ihrem bisherigen Liebesleben. Immerhin ist es eine Datingshow, bei der es darum geht, die große Liebe zu finden. Da plauderte sie etwas aus dem Nähkästchen und erzählte auch von den Dates mit Pietro Lombardi. Das passte dem Sänger aber mal so gar nicht. ,,Es reicht doch Melissa. Es reicht, Fräulein Gloria”, schimpfte er in einer Instagram-Story. Mittlerweile hat er sie aber wieder gelöscht.

So lernte der Sänger Melissa kennen

Als Melissa 2019 bei Love-Island nach der großen Liebe suchte, verfolgte Pietro Lombardi die Staffel mit großer Aufmerksamkeit. Mitten in der Staffel versuchte er sie via Social Media zu erreichen und kennenzulernen. Nachdem er sehr oft von ihr schmeichelte und sie unbedingt treffen wollte, kam es tatsächlich zu. In der RTLZWEI-Show "Kampf der Realitystars" verriet sie, dass es zwischen ihr und Pietro sogar zum Kuss gekommen sei. Das dachte man schon, dass die beiden zusammen kommen. Doch soweit kam es nicht – scheinbar hat der letzte Funke zwischen den beiden dann doch gefehlt.