Bachelorette 2020: Spanner-Skandal! Kandidat filmte Frau heimlich in Umkleide

In der neuen Staffel von “Die Bachelorette” gehört Emre Özcan zu den Kandidaten und buhlt um das Herz von Melissa Damilia. Doch nun kam eine krasse Enthüllung ans Licht: Der 30-Jährige soll damals eine Frau heimlich in der Umkleidekabine gefilmt haben!

Der Barkeeper buhlt derzeit um die Rosenlady und stellte sich in der Kuppelshow als “Johnny Depp aus München” vor. Doch nun holt ihn seine Vergangenheit wieder ein: Der Kandidat soll vor einigen Jahren heimlich eine Frau in der Umkleidekabine fotografiert haben. Damals arbeitete er noch bei einer Modekette – das Unternehmen hat ihn darauf sofort gefeuert!

Emre Özcan selbst kam in der ersten Folge von “Die Bachelorette” als Spaßvogel rüber – doch nun wird er mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Wegen Voyerismus wurde er damals verklagt und auch verurteilt. “Diese Person hat damals eine Grenze überschritten, mich in der Umkleide aufzunehmen. Dass so jemand ohne Respekt für Frauen, Privatsphäre und Würde im öffentlichen Fernsehen nun eine Frau kennenlernen möchte, ist einfach nur widerlich”, erzählt das Opfer in der Bild-Zeitung.

Das sagt Emre Özcan dazu

Und auch er selbst äußerte sich dazu. “Die Sache ist doch schon so lange her und längst abgeschlossen. Aber ich verstehe die Aufregung jetzt nicht ganz. Natürlich schäme ich mich für diesen Teil meiner Vergangenheit”, erzählt Emre Özcan der Zeitung. In dieser Sache haben wir gegen Herrn Emre Ö. im Jahr 2016 einen Strafbefehl wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen beantragt. Der Strafbefehl wurde antragsgemäß erlassen. Er ist nunmehr rechtskräftig. Unklar bleiben bisher die Bewegtgründe zu der Tat – dazu wollte er sich nicht äußern.

Mittlerweile hat sich auch RTL dazu geäußert. Im Rahmen der rechtlich zulässigen Möglichkeiten wurden alle Teilnehmer im Vorfeld überprüft. Zu dem hier beschriebenen Vorfall lagen weder der Produktionsfirma noch dem Sender irgendwelche Hinweise vor”, heißt es in einem Statement des Senders. RTL zeigt die neuen Folgen von “Die Bachelorette” immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Episoden werden vorab bereits bei TVNOW online gestellt.