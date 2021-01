Azealia Banks: Rapperin kocht ihren toten Kater!

Es ist eine unfassbare Geschichte, die sich gerade in den USA abgespielt hat! Rapperin Azealia Banks hat ihren toten Kater ausgegraben und gekocht. Die User im Netz reagieren fassungslos.

Da fragt man sich: Geht’s noch? Der Kater von Azealia Banks ist vor drei Monaten gestorben. Doch das Tier hat die Rapperin wieder ausgegraben und gekocht. “Viele von euch wissen nicht, dass mein Kater Lucifer vor drei Monaten gestorben ist. Wir mussten ihn vergraben und jetzt graben wir ihn zum ersten Mal wieder aus. Er wird zum Leben erweckt”, erklärte die Musikerin in einem Instagram-Video. Den Clip hat sie zwar wieder gelöscht, aber er machte beim Kurznachrichtendienst Twitter die Runde.

Knochen und Schädel im Kochtopf

“Lucifer 2009 – 2020. Mein geliebtes Kätzchen. Danke für alles. Eine Legende. Eine Ikone”, schrieb sie mittlerweile in einem gelöschten Post. In einem Video sieht man, wie sie einen Beutel aus der Erde zieht – mit einem Kochlöffel rührt sie die Knochenteile des toten Tieres schließlich um. Auch ein Schädel kommt in einer dunklen Flüssigkeit zum Vorschein. Azealia Banks selbst bezeichnet sich als Hexe und verteidigt die Aktion. Sie habe ihr Haustier nur verehren wollen.

Die User reagieren fassungslos

Die Rapperin hat den Vorwurf einiger User zurückgewiesen, dass sie das tote Tier auch habe essen wollen. Sie habe nur den Schädel reinigen wollen, stellt sie klar. Diese Methode wenden meist Jäger an, um tote Tierschädel an die Wand zu hängen. Den Katzenschädel legte Azealia Banks in eine eine Art Schrein, wo sich auch eine Flasche Chamapgner befand. Nachdem das Video im Netz kursierte, gab es einen heftigen Shitstorm. Einige User meinen, dass die Rapperin nicht mehr ganz bei sich sei und Hilfe benötigt. Schon gelesen? Rapper wurde von seiner Frau zerstückelt!

HINWEIS | Bilder oder Videos der schrecklichen Tat zeigen wir aus Pietätsgründen ganz bewusst nicht.