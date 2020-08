Rapper wurde von seiner Frau zerstückelt!

Das klingt wie in einem schlechten Horrorfilm, aber leider traurige Realität: Der ukrainische Rapper Andy Cartwright kam auf tragische Weise ums Leben! Der Musiker wurde laut Medienberichten von seiner Frau zerstückelt.

Der 30-Jährige wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden. Zunächst wurde darüber spekuliert, dass er an einer Drogen-Überdosis gestorben sei. Doch dann kamen schreckliche Details ans Licht: Laut Medienberichten wurde er offenbar von seiner Ehefrau zerstückelt.

Seine Körperteile wurden in Folie gewickelt

Die Ehefrau habe einige Körperteile in Folie gewickelt und danach im Kühlschrank aufbewahrt haben, wie die Daily Mail schreibt. Die innerein Organe soll die Ehefrau außerdem in der Waschmaschine gereinigt haben. Ob sie diese auch gegessen hat, ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch völlig unklar.

Besonders heftig: Das gemeinsame Kind soll die ganze Zeit im Haus gewesen sein. Die Ehefrau habe sich an einen Anwalt gewandt und bat ihm um Hilfe, die Leiche zu entsorgen – dieser rief dann die Polizei. Sie bestreitet die Tat und behauptete, dass er an einer Drogen-Überdosis gestorben sei. Nun wurde die Frau wegen Mordes angeklagt. Dadurch sei sie überhaupt erst aufgeflogen. Einen großen Namen machte er sich vor allem in Russland. Seine Fans zeigten sich über die grausame Tat fassungslos. Bekannt wurde der Sänger, welcher mit bürgerlichen Namen Alexander Yushko heißt, durch das TV-Format „Versus Battle Russia“.