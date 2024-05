Fußball-EM 2024: Spielplan, Gruppen & Spielorte – welcher Sender überträgt welches Spiel?

Bald ist es soweit: Die Fußball-EM in Deutschland steht in den Startlöchern und vereint die Fans in ganz Europa. Doch welcher TV-Sender überträgt eigentlich welche Spiele?

Ab dem 14. Juni 2024 rollt wieder der Ball: Mit der Partie zwischen Deutschland und Schottland wird die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land eröffnet. Für Fußballfans könnte es ein Durcheinander geben: Gleich mehrere TV-Sender übertragen nämlich die Spiele der Fußball-EM und einige Partien laufen nicht im Free-TV. Gruppen, Spielorte, Spielplan und welche TV-Sender die Spiele übertragen – wir fassen alle Infos zusammen.

Wie sehen die EM-Gruppen aus?

Gruppe A: Deutschland, Schottland, Ungarn, Schweiz

Deutschland, Schottland, Ungarn, Schweiz Gruppe B: Spanien, Kroatien, Italien, Albanien

Spanien, Kroatien, Italien, Albanien Gruppe C: Slowenien, Dänemark, Serbien, England

Slowenien, Dänemark, Serbien, England Gruppe D: Polen, Niederlande, Österreich, Frankreich

Polen, Niederlande, Österreich, Frankreich Gruppe E: Belgien, Slowakei, Rumänien, Ukraine

Belgien, Slowakei, Rumänien, Ukraine Gruppe F: Türkei, Georgien, Portugal, Tschechien

Das sind die Spielorte der Fußball-EM

Berlin: Olympiastadion Berlin (Fassungsvermögen: 71 000)

Olympiastadion Berlin (Fassungsvermögen: 71 000) Köln: Köln Stadion (43 000)

Köln Stadion (43 000) Dortmund: BVB Stadion Dortmund (62 000)

BVB Stadion Dortmund (62 000) Düsseldorf: Düsseldorf Arena (47 000)

Düsseldorf Arena (47 000) Frankfurt: Frankfurt Arena (47 000)

Frankfurt Arena (47 000) Gelsenkirchen: Arena AufSchalke (50 000)

Arena AufSchalke (50 000) Hamburg: Volksparkstadion Hamburg (49 000)

Volksparkstadion Hamburg (49 000) Leipzig: Leipzig Stadion (40 000)

Leipzig Stadion (40 000) München: München Fußball Arena (66 000)

München Fußball Arena (66 000) Stuttgart: Stuttgart Arena (51 000)

Wann spielt Deutschland in der Vorrunde?

14.6.2024, 21 Uhr in München: Deutschland – Schottland (ZDF)

Deutschland – Schottland (ZDF) 19.6.2024, 18 Uhr in Stuttgart: Deutschland – Ungarn (ARD)

Deutschland – Ungarn (ARD) 23.6.2024, 21 Uhr in Frankfurt: Schweiz – Deutschland (ARD)

Welche TV-Sender überträgt die Fußball-EM 2024?

MagentaTV

MagentaTV sicherte sich die Rechte an allen 51 Spielen der Fußball-Europameisterschaft. Davon sind 4 Vorrundenspiele und 1 Achtelfinale exklusiv nur bei MagentaTV verfügbar und werden nicht im Free-TV übertragen.

Diese Spiele überträgt MagentaTV exklusiv:

Ungarn vs. Schweiz (Gruppe A, 1. Spieltag, 15. Juni 2024, 15 Uhr)

Slowenien vs. Serbien (Gruppe C, 2. Spieltag, 20. Juni 2024, 15 Uhr)

Schottland vs. Ungarn (Gruppe A, 3. Spieltag, 23. Juni 2024, 21 Uhr)

Ein weiteres Gruppenspiel am 3. Spieltag sowie ein Achtelfinale, die im Lauf des Turniers ausgewählt werden.

ARD und ZDF

Obwohl MagentaTV exklusiv die Rechte erworben hat, dürfen auch ARD und ZDF insgesamt 34 Spiele zeigen. Das Eröffnungsspiel sowie das Finale werden ebenfalls von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen. Auch in den jeweiligen Mediatheken der Sender werden die 34 Partien gezeigt.

RTL

RTL zeigt 12 Spiele der Fußball-Europameisterschaft. Auch beim Streamingdienst RTL+ werden die Spiele im Livestream ausgestrahlt. Darüber hinaus besitzt der Sender die Highlight-Rechte aller 51 Spiele und präsentiert täglich die Fußballshow „Das RTL EM-Studio – Alle Spiele, Tore, Emotionen“ sowie EM-Specials wie beispielsweise vom „RTL Nachtjournal“.

Der Spielplan: Wo und wann welche Spiele laufen

1. Spieltag (Vorrunde)

14.06.2024, 21 Uhr: Deutschland – Schottland bei MagentaTV (Abo) und ZDF

bei MagentaTV (Abo) und ZDF 15.06.2024, 15 Uhr: Ungarn – Schweiz bei MagentaTV (Abo)

bei MagentaTV (Abo) 15.06.2024, 18 Uhr: Spanien – Kroatien bei MagentaTV (Abo) und ARD

bei MagentaTV (Abo) und ARD 15.06.2024, 21 Uhr: Italien – Albanien bei MagentaTV (Abo) und ARD

bei MagentaTV (Abo) und ARD 16.06.2024, 15 Uhr: Polen – Niederlande bei MagentaTV (Abo) und RTL

bei MagentaTV (Abo) und RTL 16.06.2024, 18 Uhr: Slowenien – Dänemark bei MagentaTV (Abo)

bei MagentaTV (Abo) 16.06.2024, 21 Uhr: Serbien – England bei MagentaTV (Abo) und ZDF

bei MagentaTV (Abo) und ZDF 17.06.2024, 15 Uhr: Rumänien – Ukraine bei MagentaTV (Abo) und RTL

bei MagentaTV (Abo) und RTL 17.06.2024, 18 Uhr: Belgien – Slowakei bei MagentaTV (Abo) und ZDF

bei MagentaTV (Abo) und ZDF 17.06.2024, 21 Uhr: Österreich – Frankreich bei MagentaTV (Abo) und ARD

bei MagentaTV (Abo) und ARD 18.06.2024, 18 Uhr: Türkei – Georgien bei Magenta TV (Abo) und RTL

bei Magenta TV (Abo) und RTL 18.06.2024, 21 Uhr: Portugal – Tschechien bei Magenta TV (Abo) und ARD

2. Spieltag (Vorrunde)

19.06.2024, 15 Uhr: Kroatien – Albanien bei MagentaTV (Abo) und RTL

bei MagentaTV (Abo) und RTL 19.06.2024, 18 Uhr: Deutschland – Ungarn bei MagentaTV (Abo) und ARD

bei MagentaTV (Abo) und ARD 19.06.2024, 21 Uhr: Schottland – Schweiz bei MagentaTV (Abo) und ARD

bei MagentaTV (Abo) und ARD 20.06.2024, 15 Uhr: Slowenien – Serbien bei MagentaTV (Abo)

bei MagentaTV (Abo) 20.06.2024, 18 Uhr: Dänemark – England bei MagentaTV (Abo) und ZDF

bei MagentaTV (Abo) und ZDF 20.06.2024, 21 Uhr: Spanien – Italien bei MagentaTV (Abo) und ZDF

bei MagentaTV (Abo) und ZDF 21.06.2024, 15 Uhr: Slowakei – Ukraine bei MagentaTV (Abo) und RTL

bei MagentaTV (Abo) und RTL 21.06.2024, 18 Uhr: Polen – Österreich bei MagentaTV (Abo) und ARD

bei MagentaTV (Abo) und ARD 21.06.2024, 21 Uhr: Niederlande – Frankreich bei MagentaTV (Abo) und ARD

bei MagentaTV (Abo) und ARD 22.06.2024, 15 Uhr: Georgien – Tschechien bei MagentaTV (Abo) und RTL

bei MagentaTV (Abo) und RTL 22.06.2024, 18 Uhr: Türkei – Portugal bei MagentaTV (Abo) und ZDF

bei MagentaTV (Abo) und ZDF 22.06.2024, 21 Uhr: Belgien – Rumänien bei MagentaTV (Abo) und ZDF

3. Spieltag (Vorrunde)