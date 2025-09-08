„Armes Deutschland“-Carola will Ballermann-Star werden: „Der deutsche Staat zahlt mir den Suff“

Carola wurde durch die RTLZWEI-Sozialreportage „Armes Deutschland“ bekannt. Nun will die Bürgergeld-Empfängerin am Ballermann durchstarten und nimmt einen eigenen Song auf.

YouTuber „Der Marc“ wollte mit Carola ein Interview führen. Die Produktionsfirma wollte jedoch nicht die Kontaktdaten herausgeben und so machte sich der Influencer selbst auf die Suche nach der „Armes Deutschland“-Protagonistin.

„Ich kannte sie von ‚Armes Deutschland‘ seit Jahren und wohne in der Nähe von Köln. Meine Zuschauer und auch Freunde haben mir vorgeschlagen, mal Carola als Interview-Gast in meinem YouTube-Format Klartext-Marc zu bringen. Dann habe ich sie kontaktiert. Ich war selbst zuvor bei einer Produktionsfirma tätig als Redakteur und Kameramann und hatte Kontakte. Man wollte mir Carolas Nummer aber nicht geben. Sie ist dort so etwas wie der ‚Goldesel der Sendung‘ (wird aber leider nicht so bezahlt). Dann habe ich mich selbst aufgemacht und habe sie gesucht in Köln. Und am Ende hatte ich sie plötzlich am Telefon und wir haben am selben Abend noch das erste Interview geführt“, sagt „Der Marc“ im exklusiven Interview mit KUKKSI Mallorca.

Mittlerweile ist „Der Marc“ sogar der Manager von Carola: „Jetzt manage ich sie und setze mich für eine bessere Bezahlung ein. Außerdem verstehen wir uns sehr gut und meine Zuschauer wollen immer mehr Videos von Carola sehen, was ihr, mir und den Fans zugutekommt.“ Weiter berichtet der YouTuber: „Ich arbeite mit ihr zusammen, weil meine Zuschauer es lieben und es uns beiden Spaß macht und auch beiden Einnahmen bringt.“

„Der Marc“ plant mit Carola weitere Projekte: „Ich habe mit ihr auf Mallorca zuerst eine Reise-Doku gedreht (Liebes Reise von ihr und Stefan, um den ersten Urlaub ihres Lebens zu ermöglichen) und dann das Video zum Ballermann-Song. Sollte der gut ankommen, folgen weitere. Ich bin Musikproduzent und habe früher Werbejingles geschrieben. Habe schon zwei Lieder in der Schublade, die super passen würden. Wenn erwünscht, würden wir auch in den Lokalitäten Bierkönig, Megapark oder Oberbayern auftreten. Generell sind wir dann auch für Clubs buchbar.“ Auch eine Late-Night-Show sei in Planung: „Eine TV-Produktionsfirma arbeitet mit mir an einer Late-Night-Show, die wir noch diesen Monat aufzeichnen werden und da habe ich für Carola auch einen kleinen Job, um ihr zu helfen. Die Zuschauer werden das lieben.“

Darum geht es in dem Malle-Lied „Carola Armes Deutschland“

Die Protagonistin will mit „Carola Armes Deutschland“ einen Ballermann-Hit herausbringen. „Der deutsche Staat zahlt mir den Suff und Mallorca ist ein Puff“, heißt es unter anderem in dem Songtext. „Der Marc“ ist überzeugt, dass Carola aufgrund ihrer Arbeitsverweigerung gut zum Ballermann passen würde. Während des Videodrehs sei sie in der Schinkenstraße von zahlreichen Fans erkannt wurden. Ob es jedoch für Auftritte im Megapark oder Oberbayern reichen wird, bleibt abzuwarten. Auf „Der-Marc-TV“ soll das Musikvideo erscheinen.