Anne Wünsche: Tochter Juna musste in Notaufnahme!

Anne Wünsche hat mit Mallorca ihre zweite Heimat gefunden. Die ehemalige Darstellerin aus “Berlin – Tag & Nacht” hat eine Ferienwohnung auf der Insel und wird vielleicht auch irgendwann eine dauerhafte Bleibe. Doch die Ankunft auf Mallorca lief nicht nach Plan.

Die Influencerin ist vor einigen Tagen auf die Insel gekommen und will mit ihren Kids eine schöne Zeit verbringen. Doch die Ankunft am Airport in Palma lief alles andere als harmonisch ab. Denn Tochter Juna musste kurz nach der Ankunft ins Krankenhaus, wie Anne Wünsche jetzt in einem Statement erklärte.

Juna musste auf Mallorca ins Krankenhaus

“Es tut mir leid, ich habe mich gestern gar nicht gemeldet, für uns war es einfach nur ein Horror-Tag. Wir waren mit Juna im Krankenhaus”, schrieb Anne Wünsche in einer Instagram-Story. “Uns geht es allen wieder, den Umständen entsprechend, gut”, so die 29-Jährige weiter. Später gab die Influencerin ein Update und verriet, was Juna wirklich fehlte. Zunächst klagte ihre Tochter über Bauchschmerzen – später wurden daraus richtige Krämpfe und es kam noch Fieber hinzu. “Es war alles voller Luft, der Magen und der Darm!”, so Anne Wünsche. Das Fieber habe dann aber schnell wieder nachgelassen.

Anne Wünsche würde gerne nach Mallorca ziehen

Anne Wünsche erklärte erst kürzlich, dass sie gerne nach Mallorca ziehen würde. “Ich würde super gerne nach Mallorca ziehen. Diesen Traum habe ich schon seit Jahren – sogar damals mit meinem Ex zusammen. Natürlich ist es nicht so leicht und mir sind etwas die Hände gebunden. Ich möchte den Vätern die Kinder nicht nehmen – wobei Mallorca wirklich nicht weit weg ist und sicher jedes zweites Wochenende Berlin machbar wäre. Aber zwischendurch die Kids sehen, wäre einfach schwierig. Vielleicht klappt es irgendwann, denn eine Wohnung haben wir auf Mallorca jetzt”, sagte die Influencerin im exklusiven Interview mit KUKKSI. Schon gelesen? Anne Wünsche: Ex-BTN-Star will nach Mallorca ziehen!