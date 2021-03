Anne Wünsche: Ex-BTN-Star will nach Mallorca ziehen!

Erst vor einigen Monaten ist Anne Wünsche in ihre neue Wohnung in Berlin gezogen. Doch nun hat die ehemalige Darstellerin aus “Berlin – Tag & Nacht” ganz andere Pläne: Sie hat einen Mietvertrag auf Mallorca unterschrieben! Will sie etwa auf die Insel auswandern? KUKKSI hat bei der Influencerin nachgefragt!

“Ich würde super gerne nach Mallorca ziehen. Diesen Traum habe ich schon seit Jahren – sogar damals mit meinem Ex zusammen. Natürlich ist es nicht so leicht und mir sind etwas die Hände gebunden. Ich möchte den Vätern die Kinder nicht nehmen – wobei Mallorca wirklich nicht weit weg ist und sicher jedes zweites Wochenende Berlin machbar wäre. Aber zwischendurch die Kids sehen, wäre einfach schwierig. Vielleicht klappt es irgendwann, denn eine Wohnung haben wir auf Mallorca jetzt. Der Vertrag ist unterschrieben”, sagt Anne Wünsche im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Neuanfang auf der Insel?

Anne Wünsche würde auf der Insel gerne ein neues Leben beginnen – und auch für ihre Kids hätte das einige Vorteile. “Es ist der Wahnsinn, wie die Kinder dort aufwachsen. Mit 5 Jahren können sie schon schreiben und mindestens 3 Sprachen fließend sprechen. Mit drei Jahren lernen sie schwimmen – nicht vergleichbar mit Deutschland. Allein das feeling, das Wetter, es ist traumhaft”, erzählt die Influencerin weiter. Mit dem unterschriebenen Vertrag ist sie ihrem Traum etwas näher gekommen.

Anne Wünsche hat sich in Mallorca verliebt

Die Insel ist für Anne Wünsche ein absoluter Traum – sie hat sich regelrecht in Mallorca verliebt. "Mallorca war für mich von Anfang an toll. Ich kann nicht erklären, wieso: Ich bin damals (glaube 2012) das erste mal dort gewesen und schon bei der Landung hatte ich das Gefühl von 'Ich will hier nicht mehr weg!' und dabei hab ich die Insel noch nicht mal gesehen. ich war eigentlich nur wegen Ballermann dort. Aber dieses Gefühl ist geblieben, egal wie oft ich jetzt schon dort war. Mallorca ist für mich ein Traum, den ich mir erfüllen möchte. Man kann auch nicht erklären, wieso man eine bestimmte Person liebt – man liebt sie einfach! So ist das mit Mallorca", verriet sie.