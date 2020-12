Anne Wünsche: Muss Miley das Schuljahr wiederholen?

Anne Wünsche ist eigentlich total happy! Im vergangenen Jahr wurde Miley eingeschult. Doch nun macht sich die ehemalige Darstellerin aus “Berlin – Tag & Nacht” große Sorgen: Muss sie etwa das Schuljahr wiederholen?

Die Influencerin war mächtig stolz darauf, dass Miley seit dem vergangenen Jahr in die Schule geht. Doch es lief bisher nicht alles nach Plan: Ihre Tochter war oft krank und musste deshalb viele Tage zu Hause bleiben. Nun befürchtet die YouTuberin, dass sie sogar das Schuljahr wiederholen muss.

Miley war zuletzt oft krank

Zuletzt ging es ihrer Tochter absolut nicht gut und hatte heftige Schmerzen – für Anne Wünsche war es eine absolute Horrornacht, wie sie kürzlich selbst bei Instagram verriet. “Eigentlich wollte ich sie wirklich noch zur Schule bringen, aber sie hat immer noch so krasse Bauchschmerzen. Sie hat sich die Nacht übergeben und hat immer noch Bauchschmerzen”, schrieb die Influencerin in dem sozialen Netzwerk. Das kam wohl nicht das erste Mal – schon öfter hatte Miley heftige Beschwerden, was einen Besuch in der Schule einfach nicht möglich gemacht habe. “Ich habe das Gefühl, sie hat dieses Jahr einfach schon so viel in der Schule gefehlt. Vielleicht die Klasse wiederholen?”, zeigt sich Anne Wünsche besorgt.

Anne Wünsche ist von Corona-Zeit genervt

Anne Wünsche ist außerdem ziemlich genervt von der Corona-Zeit. “Ich kann nichts machen, ich hätte so Bock auf Weihnachstmarkt. […] Was ebenfalls nicht drin ist: “Sich irgendwo in einem Restaurant treffen, mit Freunden quatschen oder Feiern gehen”, schreibt sie bei Instagram. “Ich will irgendwas machen, habe so langsam keinen Bock mehr. Es nervt”, so der Web-Star. Und weiter: “Was soll’s, ich bin ja nicht die Einzige, der es so geht. Es nervt trotzdem. So langsam nervt es trotzdem. das ist jetzt einfach ein ganzes Jahr, das von der Lebenszeit verschwendet ist”, blickt sie auf das Jahr 2020 zurück. Schon gelesen? Anne Wünsche: Liebes-Aus mit Stripper Ruben!