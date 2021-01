Anne Wünsche enthüllt: Hat sie wieder einen Freund?

Wer ist der mysteriöse Mann an der Seite von Anne Wünsche? Kürzlich sind Fotos von der ehemaligen Darstellerin aus “Berlin – Tag & Nacht” mit einem Mann aufgetaucht. Seitdem spekulieren die Fans, ob die Influencerin wieder vergeben ist. Bei KUKKSI erklärt sie nun, um wen es sich dabei wirklich handelt und spricht über ihren Beziehungsstatus.

Anne Wünsche befindet sich seit einigen Tagen im Urlaub. In den sozialen Netzwerken lässt sie ihre Fans daran teilhaben und postet immer wieder Schnappschüsse. Mit dabei sind auch ihre zwei Töchter Miley und Juna sowie ihr bester Freund Tim. Doch ein Foto sorgt für Spekulationen bei ihrer Community: Sie veröffentlichte auch ein Foto mit einem Mann! Sofort kamen Gerüchte auf, ob der Web-Star nicht wieder vergeben ist.

Wer ist der Mann an der Seite von Anne Wünsche?

Einen neuen Freund hat Anne Wünsche nicht. “Ich bin noch immer Single”, stellt die Ex-“Berlin – Tag & Nacht”-Darstellerin im exklusiven Interview mit KUKKSI klar. Doch wer ist nun der Mann an ihrer Seite? “Der Mann in meinen Storys ist ein Animateur vom Hotel”, stellt sie klar. Zwar verstehe sich Anne Wünsche mit dem Animateur sehr gut – aber da läuft definitiv nichts! “Wir haben ihn hier am zweiten Tag kennengelernt und uns gut verstanden. Da er sich hier auskennt, hat er gute Orte & Restaurants empfohlen. Er hatte auch die Idee, für eine Nacht nach Fuerteventura zu fahren”, verriet die Influencerin. Durch ihn habe sie ganz neue Orte kennengelernt.

Die Influencerin ist weiterhin Single

Damit dürften wohl alle Gerüchte aus der Welt geräumt sein – Anne Wünsche ist weiterhin Single. Und das will sie wohl auch nach zwei gescheiterten Beziehungen im vergangenen Jahr auch erstmal bleiben. Sie habe sich vorgenommen, in dem Jahr alleine durchzustarten. Anne Wünsche scheint den Urlaub mit ihren Kids in vollen Zügen genießen – und vielleicht lernt sie durch ihren neuen Reisebegleiter noch weitere Orte kennen. Schon gelesen? Anne Wünsche: Muss Miley das Schuljahr wiederholen?