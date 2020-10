Amira Pocher: Endlich verrät sie das Baby-Geschlecht!

Erst im Herbst letzten Jahres bekamen die beiden einen Jungen. Im Juni gab es bei den Pochers dann schon wieder tolle Neuigkeit: Oliver und Amira sind wieder schwanger. Die beiden erwarten ihr zweites Kind. Wird es wieder ein Junge oder ein Mädchen? Amira Pocher hat es verraten!

Bei Amira und Oliver Pocher ist Baby Nummer zwei auf dem Weg, das Licht der Welt zu erblicken. Es dauert nur noch wenige Monate. Aber welches Geschlecht wird es denn eigentlich? Die Beauty will uns nicht weiter auf die Folter spannen und verrät uns nun endlich das Babygeschlecht.

Wird es ein Junge oder Mädchen?

Im eigenen Podcast ,,Die Pochers hier!” sprechen die beiden über ihre zweite Schwangerschaft. Dabei verrät die 28-Jährige, dass es sie so langsam nerve, wenn sie immer wieder gefragt wird, ob es ein Junge oder Mädchen wird. Deshalb haben sich die beiden dazu entschieden, das Geschlecht öffentlich zu machen. ,,Es ist wieder ein Junge. Ich freue mich sehr”, verriet die bald wieder werdende Mutter. Eigentlich habe Amira Pocher so sehr gehofft, dass es ein Mädchen werden würde, doch das Leben sei eben kein Wunschkonzert.

Sind noch mehr Kinder geplant?

Oliver Pocher wäre nicht Oliver Pocher, wenn er dazu keinen Spruch auf Lager hat. Als Amira Pocher sagte, dass sie sich ein Mädchen erhofft habe und das Leben leider kein Wunschkonzert sei, antwortete der Komiker prompt mit einem Vorschlag. Man könne es ja einfach im nächsten Jahr erneut probieren, scherzte der 42-Jährige. Der Spruch kam aber bei seiner Liebsten alles andere als gut an. ,,Vergiss es! Der meint das ernst, der will so lange weitermachen, bis wir ein Mädchen kriegen. Ich bin doch keine Fabrik”, meint die Österreicherin im Podcast.