Amira Pocher beichtet: Sie ist ein riesiger Fan von…

Dass der gemeinsame Podcast von Amira und Oliver Pocher so einige Geheimnisse lüftet und sogar schon zu Beichten führte, ist nichts Neues. Immerhin haben die beiden sogar das Geschlecht ihres zweiten gemeinsamen Babys erst vor Kurzem in einer Podcastfolge verraten. Doch nun sprach die 28-Jährige über ein Thema, was nun niemand erwartet hatte. Sie ist nämlich ein großer Fan eines Sternchens – obwohl die beiden nicht unterschiedlicher sein könnten.

Die erneut werdende Mama Amira Pocher sorgte in der neuen Folge des gemeinsamen Podcasts mit ihrem Mann Oliver Pocher für einen echten Hingucker – oder eher gesagt Hinhörer. Mit dieser Beichte hatte vermutlich niemand gerechnet. Selbst Oliver Pocher verschlug es die Sprache

Amira Pocher überrascht mit Beichte

Die 28-Jährige sorgte in der neusten Folge mit Oliver Pocher für richtig gute Laune – aber auch für eine Überraschung. Sie ist nämlich riesiger Fan von Daniela Katzenberger. ,,Ich mag sie. Sie hat einen extrem geilen Humor. Ich find’ die geil!”, beichtet sie ihren Zuhörern im Podcast ,,Die Pochers hier!”. Doch sie hatte nicht nur Lob für die Kultblondine. Sie finde es nämlich “scheiße”, dass die Katze Tochter Sophia Cordalis im Netz nur vermarkten würde. Die Pochers sind in dieser Hinsicht ganz anders gestrickt. Sie halten ihren gemeinsamen Sohn nämlich aus der Öffentlichkeit heraus.

Oliver Pocher verschlägt es die Sprache

Mit dem Fan-Outing seiner Frau Amira hatte Comedian Oliver Pocher ja mal überhaupt nicht gerechnet. Er wusste nach dieser überraschenden Beichte gar nicht mehr, was er dazu sagen sollte. Fast kam es einem so vor, als hätte er nicht so viel Begeisterung für den ,,Goodbye Deutschland”-Star übrig. Schon gelesen? Endlich hat Amira Pocher das Baby-Geschlecht verraten