„Amateurhaft“: Fans entdecken in ZDF-Serie „Die Rosenheim-Cops“ einen Fehler

Die ZDF-Serie „Die Rosenenheim-Cops“ fährt hohe Quoten ein und hat dementsprechend eine große Fangemeinde. In den neuen Folgen ist den Zuschauern jedoch ein Fehler aufgefallen und nehmen die Serie im Netz auseinander.

Seit dem 1. Oktober locken „Die Rosenheim-Cops“ jeden Dienstagabend wieder zahlreiche Zuschauer an die Bildschirme. In über 24 Staffeln haben die Fans ein geschultes Auge entwickelt – das zeigt sich vor allem in der Episode am 3. Dezember 2024. Denn dort ist den Zuschauern ein Fehler aufgefallen.

In der Folge war Kommissar Kilian Kaya, gespielt von Baran Hêvî, mit dem Fahrrad im strömenden Regen unterwegs. Auf dem Weg hat er vom Bäcker einige Brezen zum Frühstück besorgt und war dabei vom Unwetter überrascht worden. Jedoch kam er anschließend im Büro völlig trocken an – weder seine Kleidung noch seine Haare waren nass. Das sorgte bei den Zuschauern für Verwunderung im Netz – in den sozialen Netzwerken wurde darüber heftig diskutiert. Für die Fans ist klar: Es handelte sich um einen eindeutigen Fehler der Produktion.

„Dass das niemanden auffällt vom Filmteam, ist schon ein bisschen amateurhaft“

Ein Fan schreibt auf der Instagram-Seite der Krimiserie: „Nur ein wenig seltsam, wenn am Anfang Herr Kaya durch den Regen radelt und dann absolut trocken ankommt. Keine nassen Haare und keine Wassertropfen auf der Kleidung.“ Ein weiterer User meint: „Dass das niemanden auffällt vom Filmteam, ist schon ein bisschen amateurhaft.“ Trotz des Fehlers lobten viele Zuschauer die Episode. „War mal wieder prima gemacht. Sehr kurzweilig und unterhaltsam“, bemerkte ein User.

Nicht der erste Fehler in „Die Rosenheim-Cops“

Es ist nicht das erste Mal, dass sich in „Die Rosenheim-Cops“ ein Fehler einschleicht. Auch in der 23. Folge der 17. Staffel kam es zu Unstimmigkeiten bei einer Szene. Es handelte sich dabei um das Beinkleid von Sekretärin Miriam Stockl – dieses wechselte mehrfach ohne Grund die Farbe. In der elften Minute trug sie eine schwarze Strumpfhose, in der 15. Minute war die Strumpfhose plötzlich hautfarben und kurz darauf wieder dunkel.