Alufolie als Einbruchschutz? Dieser Trick soll Diebe abwehren

In Deutschland wird alle sechs Minuten irgendwo eingebrochen. Es gibt genug technische Lösungen für den Einbruchschutz – das kann jedoch ziemlich ins Geld gehen. Stattdessen setzen viele lieber auf den Alufolien-Trick – aber was steckt genau dahinter?

Ein Einbruchschutz mit Überwachungskameras oder modernen Schlössern kann teuer sein. Statt teure Alarmanlagen bevorzugen viele lieber den sogenannten Alufolien-Trick. Dieser soll angeblich Einbrecher abwehren – stimmt das wirklich oder ist das nur Quatsch?

Darum wickeln jetzt viele Alufolie um die Türklinke

Alufolie um die Türklinke wickeln soll Einbrecher verjagen. So funktioniert der Hack: Die Folie wird um die Tür gewickelt, sobald man das Haus verlässt. Wichtig dabei: Sie darf nicht zu stark angedrückt werden – denn schließlich soll sie laut knistern, wenn diese berührt wird. Und genau dieses Geräusch soll Einbrecher angeblich abwehren. Denn Diebe mögen es eher leise, um nicht erwischt zu werden – ist es zu laut, könnten sie sich schnell wieder von der Tür entfernen.

Zudem könnte der Eindruck erweckt werden, dass das Haus besonders abgesichert wäre. Der Gedanke, jemand habe ein Sicherheitssystem am Haus eingebaut, könne abschreckend wirken. Das behaupten zumindest zahlreiche User im Netz.

Werden Einbrecher durch einen Perlenvorhang abgehalten?

Ein Perlenvorhang soll eigentlich Insekten abhalten. Aber laut Foren könnten davon auch Einbrecher abgeschreckt werden. Denn die Fäden setzen sich in Bewegung, sobald man durchtritt – wenn die Perlen aneinander stoßen, erzeugen diese Geräusche. Diebe machen so möglicherweise auf ihre Tat aufmerksam.

Wie sieht es mit einem Gitterrost aus?

Neben Alufolie oder einem Perlenvorhang wird im Netz auch ein Gitterrost empfohlen, welches man angeblich vor die Tür auf den Boden legen soll. Wenn der Dieb in die Wohnung will, muss er auf das Gitter treten – und das sorgt für Geräusche.

Alufolie, Rost und Vorhänge: Deshalb rät die Polizei davon ab

Ob Einbrecher wirklich von Alufolie, dem Perlenvorgang oder einem Gitterrost abgeschreckt werden, ist fraglich. Das Portal t-online hat die polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes mit eben dieser Frage konfrontiert. Und von dort gibt es ein klares Statement: Die Polizei rät nicht zu solchen Tricks. Zumal steigen Einbrecher nicht immer über die Tür ein, sondern bevorzugen auch oft Fenster, Keller- und Garageneingänge oder Balkontüren.