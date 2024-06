Alternativen: Diese 10 Dinge können Fußballmuffel während der EM machen

Ganz Deutschland ist im Fußballfieber! Das ganze Land? Nein! Es gibt durchaus einige Menschen, welche sich dafür überhaupt nicht interessieren. Während alle anderen die Europameisterschaft schauen, gibt es für Fußballmuffel einige Alternativen.

Gute Stimmung, ein leckeres Bier und die Spiele gemeinsam mit Freunden schauen – es gibt definitiv schlechtere Freizeitgestaltungen. Und dennoch gibt es die Menschen, welche sich absolut nicht für Fußball interessieren. Der Trubel kann nämlich auch schnell nerven – es gibt aber einige Alternativen für Fußballmuffel während der Europameisterschaft.

Diese Dinge können Fußballmuffel während der EM machen

Shoppen

Die meisten bestellen ihre Sachen online. Das hat auch einen Grund: Überfüllte Umkleidekabinen, lange Schlangen an den Kassen und volle Geschäfte. Das gibt es jedoch nicht, wenn die DFB-Kicker auf dem Rasen stehen. Besonders Elektro- und Baumärkte dürften leer gefegt sein – wenn man also das Erdbeerbeet aufstocken will, ist das eine gute Möglichkeit.

Grillen im Park

Im Sommer sind die Parks beinahe so voll, dass man das eigene Gespräch und das von der Nachbargruppe kaum auseinander halten kann. Das wird ganz sicher nicht während der Fußball-EM passieren – während die meisten sich dann eher in Biergärten oder auf Fanmeilen aufhalten, dürften die Parks ziemlich leer sein.

Ins Fitnessstudio gehen

Gibt es im Fitnessstudio einen Fernseher, wird das zwar etwas kompliziert. Aber an den Geräten muss man in der Zeit ganz sicher nicht in der Schlange warten.

In die Sauna gehen

Es ist schon unangenehm, wenn man sich in der Sauna aus Platzgründen nehmen einem Mann quetschen muss. Wenn bei der Fußball-EM wichtige Spiele anstehen, dürfte dieses Szenario nicht vorkommen.

Serien bei Streamingdiensten schauen

Sollte das Wetter doch mal schlecht sein, kann man es sich mit Serien bei Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime oder Disney+ auf der Couch gemütlich machen.

Ab ins Grüne!

Damit ist nicht der Rasen gemeint, sondern die Natur. Wie wäre es mit einer Radtour oder einfach einem langen Spaziergang? Während den EM-Spielen hat man an der frischen Luft im Grünen absolut seine Ruhe.

Ins Schwimmbad gehen

Im Sommer ist es wohl kaum möglich, ins Schwimmbad zu gehen und einen schönen Platz zu finden, ohne dass in kurzem Abstand die nächsten Leute neben einem liegen. Und auch sonst sind die Becken immer überfüllt. Während der Fußball-EM ist davon nichts zu spüren und man hat komplett seine Ruhe.

In die Eisdiele gehen

Ein weiterer Ort, der unter normalen Umständen immer restlos überfüllt ist – die Eisdiele. Doch auch dieses Szenario hat man während dem Turnier kaum. Eine Schlange wird sich während wichtigen Spielen davor definitiv nicht bilden.

Verwandte besuchen

Wie wäre es, wenn man während eines Deutschland-Spiels sich ins Auto setzt und Verwandte in einer anderen Stadt besucht? So stressfrei war es auf den Straßen selten – diese sind nämlich total leergefegt, während die DFB-Jungs auf dem Rasen kicken.

Freiluftkino-Wetter

Die Großbildleinwand-Konkurrenz auschecken: Wie wäre es mit einem Film im Freiluftkino? Und falls doch keins in der Nähe: In richtigen Kinos kann man davon ausgehen, dass man während der Fußball-EM eine freie Platzwahl hat.