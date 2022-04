Alle Openings: Das sind die wichtigsten Mallorca-Termine 2022!

Nach zwei Jahren Zwangspause steht Mallorca vor einer historischen Saison! Die meisten Corona-Regeln und die Party-Sause kann auf der Insel wieder steigen. Doch wann eröffnen eigentlich Megapark, Bierkönig & Co.? KUKKSI fasst alle wichtigen Mallorca-Termine in 2022 zusammen.

Auf Mallorca ist immer wieder – besonders die Playa de Palma ist für ihre Partymeile am Ballermann bekannt. Doch aufgrund der Corona-Pandemie war es in den vergangenen zwei Jahren eher ruhig und im Lockdown glich Mallorca einer Geister-Insel – ein ungewöhnliches Bild für die sonst belebte Gegend. In diesem Jahr wird alles anders: Mallorca steht vor einer Rekord-Saison und Partytempel wie Megapark, Bierkönig & Co. öffnen wieder ihre Pforten. KUKKSI verrät, wann welche Termine und Openings stattfinden. Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Wann Megapark, Bierkönig & Co. öffnen

Megapark

Der Megapark hatte die vergangenen zwei Jahren wegen der Gesundheitslage komplett geschlossen. Party-Touristen haben bereits darauf gewartet: Der Komplex öffnet endlich wieder! Los geht’s im Megapark am 7. April 2022. Das ist aber noch nicht das legendäre Opening – das findet wahrscheinlich wieder Mitte Mai statt.

Eröffnung: 7. April 2022

Opening: Wahrscheinlich Anfang Mai (Der genaue Termin ist noch nicht bekannt)

Bierkönig und Oberbayern

Der Bierkönig hatte tatsächlich auch im vergangenen Jahr auf – jedoch ohne Auftritte und die Besucher mussten sich an strenge Hygienemaßnahmen halten. In diesem Jahr dürfen wieder Auftritte stattfinden und es wird wohl wieder so wie in alten Zeiten vor der Pandemie.

Eröffnung: Derzeit geöffnet

Opening: Wahrscheinlich das letzte April-Wochenende (Der genaue Termin ist noch nicht bekannt)

Krümels Stadl in Paguera

Krümels Stadl hatte ebenfalls auch im vergangenen Jahr schon geöffnet – aber Auftritte waren weitgehend tabu. Und auch das wird sich in diesem Jahr wieder ändern: Krümel startet mit dem Opening am 30. April 2022 in eine historische Saison.