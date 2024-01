Abnehmen: Dieser Kaffee-Fehler am Morgen macht dick

Eine Tasse Kaffee gehört für die meisten am Morgen einfach dazu. Denn schließlich ist das Heißgetränk der Wachmacher schlechthin. Doch ein Kaffee-Fehler kann dick machen.

Ohne Kaffee geht für die meisten morgens einfach gar nichts. Denn so kann man mit voller Energie in den Tag starten. Der koffeinhaltige Drink ist vor allem für Morgenmuffel der Retter in der Not. Aber Vorsicht: Ein Kaffee-Fehler ist alles andere als gut für die schlanke Linie.

Mit Kaffee kann man konzentrierter in den Tag starten und Studien haben sogar herausgefunden, dass das Heißgetränk gut für die Fettverbrennung ist und die Kilos purzeln. Es kommt aber darauf an, wie man seinen Kaffee trinkt oder wie dieser zubereitet wird. Denn ein fataler Fehler kann genau das Gegenteil bewirken.

Diesen Kaffee-Fehler sollte man vermeiden

Die einen mögen den Kaffee eher schwarz, die anderen mit Milch oder mit Zucker. Zudem gibt es auch noch viele weitere Kaffee-Spezialitäten. Wenn man das Heißgetränk am Morgen mit Milch und Zucker zu sich nimmt, hat das negative Folgen für die Figur und Kaffee kann auf Dauer dick machen. Zu viel Zucker und Milch am Morgen haben negative Auswirkungen auf die Verdauung und damit auch auf den Stoffwechsel. Zucker kann auch den Blutzuckerspiegel durcheinanderbringen und dadurch wird das Risiko von Heißhungerattacken erhöht.

So sollte man den Kaffee genießen

Vor allem dann, wenn Heißhungerattacken ab dem Morgen kommen, ist der Kalorienverbrauch über den Tag sehr hoch. Das kann sich negativ auf der Waage auswirken – wenn man also abnehmen will, ist Milch und Zucker im Kaffee keine gute Idee. Stattdessen sollte man den Kaffee lieber schwarz genießen.

Das sind gesündere Alternativen

Wer den Kaffee nicht schwarz trinken will, hat auch gesündere Alternativen, um dem Heißgetränk ein cremiges Gefühl zu verleihen. Dafür eignen sich natürliche Süßungsmittel wie Birkenzucker, Honig oder Dattelsirup. Und auch pflanzliche Milchvarianten kann man zum Kaffee dazugeben – dazu zählen beispielsweise Hafermilch. Aber auch Sojamilch, da diese einen sehr geringen Kaloriengehalt hat.

Diese Vorteile hat Kaffee beim Abnehmen

Wenn man auf Zucker und Milch verzichtet und auf gesunde Alternativen setzt oder den Kaffee schwarz trinkt, kann der koffeinhaltige Drink positive Auswirkungen auf den Körper haben. Denn Kaffee stimuliert das Nervensystem und erweitert die Blutgefäße im Körper – man fühlt sich energiegeladener und beim Trainieren sind Sportler durch Koffein weniger erschöpft. Zudem fördert Kaffee die Verdauung und wirkt leicht harntreibend. Das Heißgetränk zügelt den Appetit, wie mehrere Studien herausgefunden haben – schwarzer Kaffee hilft deshalb beim Abnehmen. Grundsätzlich hat Kaffee außerdem einen positiven Effekt auf den Stoffwechsel.