Aaron Carter: Weitere Details zum Tod bekannt!

Im Alter von nur 34 Jahren ist Aaron Carter verstorben. Der Bruder von Backstreet Boys-Star Nick Carter wurde leblos in seinem Haus aufgefunden. Nun sind weitere Details zu den Todesumständen bekannt.

Riesige Trauer in der Musikwelt: Aaron Carter verstarb mit nur 34 Jahren! Die traurige Todesnachricht bestätigte mittlerweile auch der Agent des „I Want Candy“-Interpreten. Seine On-off-Freundin Melanie Martin hat sich mittlerweile auch im Netz gemeldet. Sie war es auch, welche Aaron Carter in der Badewanne tot auffand.

Seine Freundin fand ihn in der Badewanne

„Er wurde heute Morgen von Melanie Martin in seinem Haus in Lancaster, Kalifornien, aufgefunden und war nicht ansprechbar. Alle sind am Boden zerstört“, bestätigte jetzt ein Sprecher gegenüber Hollywood Life. „Wir sind sehr traurig und schockiert, heute den Tod von Aaron Carter zu bestätigen. Im Moment wird seine Todesursache untersucht.“, teilte auch sein Management mit. Die Todesursache ist noch nicht bekannt – die Leiche des Musikers wird obduziert. Laut TMZ wurde er in der Badewanne tot aufgefunden.

Stars trauern öffentlich im Netz

Zahlreiche Stars nehmen Abschied von Aaron Carter. „Wir sind geschockt und traurig über den unerwarteten Tod von Aaron Carter. Wir senden Gebete an die Carter-Familie. Ruhe in Frieden, Aaron“, schrieb die US-Boyband New Kids On The Block im Netz. „Ruhm in jungen Jahren ist oft eher ein Fluch als ein Segen und das zu überleben, ist nicht einfach. Ruhe in Frieden, Aaron Carter“, heißt es in einem Post von Songwriterin Diane Warren.

Besonders erfolgreich war Aaron Carter in den 90er Jahren – mit Hits wie „Crush On You“ und „Aaron’s Party“ stürmte er die Charts. Zuletzt sorgte Aaron Carter eher für negative Schlagzeilen. Denn mit seinem Bruder Nick zoffte er sich öffentlich und auch mit seiner Zwillingsschwester Angel hatter er sich in den Haaren. Zuletzt äußerte sich der Musiker häufig über seine Drogenvergangenheit und psychischen Problemen. 2016 gab Aaron Carter zu, bei der US-Präsidentschaftswahl Donald Trump zu wählen. Schon gelesen? Aaron Carter: Was ist die Todesursache?