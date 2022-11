Aaron Carter: Was ist die Todesursache?

Traurige Nachrichten erschüttern die Musikwelt: Im Alter von 34 Jahren ist Aaron Carter verstorben. Der Rapper und Schauspieler wurde leblos in seinem Haus aufgefunden. Sein Manager hat den Tod mittlerweile bestätigt.

Das Promiportal TMZ schreibt, dass der Musiker in seinem Haus in Lancaster (Kalifornien) tot aufgefunden wurde. Sein Bruder Nick Carter hat die Todesnachricht gegenüber der New York Post bestätigt. Und auch sein Manager bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur den Tod von Aaron Carter.

Aaron Carter ertrank offenbar in der Badewanne

Die offizielle Todesursache ist noch nicht bekannt. Laut TMZ soll Aaron Carter in der Badewanne ertunken sein. Die Leiche des Sängers soll jedoch obduziert werden. Die Polizei ermittelt auch in Richtung Mord – das sei aber ein übliches Vorgehen. Jedoch glaubt man nicht an eine Fremdeinwirkung. Der Bruder von Backstreet Boy Nick Carter hatte in der Vergangenheit offen über seine Drogenabhängigkeit und psychischen Problemen gesprochen.

Das waren seine letzten Posts im Netz

Aaron Carter meldete sich vor wenigen Tagen noch bei seinen Fans im Netz. „Dieser Tag ist wunderschön, bleibt gesegnet, seid lieb und habt ein tolles Halloween-Wochenende. Wenn ihr an Halloween alleine chillt, dann sollt ihr wissen, ihr seid nicht die einzigen“, schrieb der Sänger am 29. Oktober bei Instagram. Kurz vor seinem Tod arbeitete er noch einem musikalischen Projekt und hat dazu einen Clip veröffentlicht. Die Fans sind fassungslos und sprachen in den sozialen Netzwerken den Angehörigen ihr Beileid aus.

Aaron Carter feierte vor allem in den 90er Jahren große Erfolge – jedoch stand er immer im Schatten seinen Bruders Nick Carter, welcher Mitglied der „Backstreet Boys“ war. Mit dem Album „Aaron Carter“ gelang ihm 1997 der Durchbruch. Nicht nur als Musiker, sondern auch als Schauspieler versuchte sich Aaron Carter – so wirkte er beispielsweise in den Filmen „Liberty’s Kids“ als Joseph Plumb Martin oder „Supercross“ als Owen Cole mit. Zudem hatte er Gastauftritte in mehreren Serien und war Kandidat der amerikanischen Version von „Let’s Dance“. Schon gelesen? Mit 34 Jahren: Sänger Aaron Carter ist tot!

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.