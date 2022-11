Mit 34 Jahren: Sänger Aaron Carter ist tot!

Aaron Carter ist tot. Der Musiker starb im Alter von 34 Jahren. Der jüngere Bruder von Backstreet Boys-Star Nick Carter wurde leblos in seinem Haus in Kalifornien gefunden.

Der Sänger wurde nur 34 Jahre alt. Er wurde leblos in einer Badewanne aufgefunden, wie TMZ berichtet. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Die Leiche des Stars soll obduziert werden. Laut Medienberichten ermittelt die Polizei auch in Richtung Mord. In der New York Post bestätigte sein Bruder Nick Carter die traurige Todesnachricht.

Todesursache ist noch unklar

Besonders bekannt wurde Aaron Carter in den 90er Jahren. Mit Hits wie „Crush on You“ oder „Crazy Little Party Girl“ feierte er große Erfolge. Jedoch stand er immer im Schatten seines Brudes Nick Carter, welcher Mitglied der „Backstreet Boys“ war. Sein Album „Aaron Carter“ hat sich millionenfach verkauft. Aaron Carter arbeitete auch als Schauspieler, war in mehreren Filmen zu sehen und trat in der US-Version von „Let’s Dance“ auf.

Aaron Carter ging offen mit seinen Problemen um

Der kleine Bruder von „Backstreet Boys“-Mitglied Nick Carter war drogenabhängig und durchlief kürzlich seinen füften Entzug. Er ging damit auch offen in der Öffentlichkeit um. In der amerikanischen Talkshows „The Doctors“ sprach er auch über seine psychischen Probleme.

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.