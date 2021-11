4 Tipps: So hört dein Hund wirklich auf dich!

Unseren Hund lieben wir einfach über alles und zu ihm haben wir natürlich auch eine enge Bindung. Dennoch gibt es einige Probleme: Beim Gassi gehen will er einfach nicht auf dich hören und er macht, was er will? Das kann verschiedene Ursachen haben. KUKKSI hat für dich die besten vier besten Tipps, wie dein Hund auch wirklich auf dein Wort hört.

Hunde ist echt tolle Haustiere. Doch manchmal sind sie einfach nur total stur und haben nur Blödsinn im Kopf. Du hast schon eine Menge probiert, aber irgendwie will dein Liebling einfach nicht auf dich hören? Hmm. Dann probiere am besten Mal unsere Tipps. Laut Experten sind das die besten Lösungen, wie du deinen Hund zum Horchen bringst.

Mit diesen Tipps hört dein Hund auf dich

Achte auf die Situation

In welcher Situation hört dein Hund nicht auf dich und wodurch wird er abgelenkt? Liegt es vielleicht daran, dass ihn beim Gassigehen Fahrradfahrer, andere Menschen oder irgendwelche Geräusche stören? Beobachte genau, was ihn so sehr ablenkt. So findest du die Quelle für die Unaufmerksamkeit. Erst so kannst du etwas verändern.

Du wiederholst dich zu oft

Du gibst deinem Hund unglaublich viele Befehle. Er hört aber gar nicht darauf. Du befiehlst ihm aber immer wieder die gleichen Dinge. Irgendwann blendet dein Hund das dann aus und hört dir gar nicht mehr zu. Er merkt einfach, dass er es gar nicht machen muss. Versuche das abzustellen und beweise Geduld. Wiederhole dich so gut wie nie.

Unklare Befehle

Du gibst deinem Vierbeiner befehle, die er gar nicht versteht oder vielleicht auch gar nicht weiß, was er machen soll. Das passiert öfter, als wir denken. Versuche, ihm durch Gestiken während des Befehls zu zeigen, was er zu tun hat. Erst so verbindet er das Kommando mit einer bestimmten Sache.

Nicht immer nur belohnen

Stell dir mal vor, du gibst deinem Hund 15 Mal den gleichen Befehl und am Ende noch ein Leckerli. Würdest du dann immer direkt auf jedes Kommando hören? Vermutlich nicht. Gib nicht immer direkt für alles Belohnungen. Vor allem niemals dafür, dass er bettelt oder nur deine Aufmerksamkeit sucht. Schon gelesen? 7 Dinge, die du tust – aber dein Hund hasst