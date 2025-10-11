Connect with us

    Leben

    4 Gründe: Darum sollte Herbstlaub nicht weggeworfen werden

    gepostet am

    Igel im Laub
    iStock / Callingcurlew23

    Die Bäume und Sträucher werfen im Herbst viele Blätter ab. Einige Gärten oder Wege sind so voll, dass das Herbstlaub einfach im Hausmüll entsorgt wird. Dafür ist es jedoch viel zu schade und kann weiterverwendet werden.

    Der Herbst hat begonnen – und damit die Zeit, wo viele Blätter fallen. Das Laub sorgt zunächst für viel Ärger – dabei ist das viele Laub ein großzügiges Recyclingangebot der Natur und gehört deshalb nicht in den Abfall. Denn es ist nährstoffreich, lässt sich kompostieren oder dient Tieren als wärmender Unterschlupf.

    Darum sollte Herbstlaub nicht entsorgt werden

    Laub als Frostschutz nutzen

    Koffer am Flughafen
    Gepäck könnte vernichtet werden: Darum dürfen keine Kartoffeln im Flugzeug transportiert werden

    Die gefallenen Blätter kann man auf Blumenbeeten und über den Wurzeln von kälteempfindlichen Büschen verteilen. Die Schicht aus Blättern schützt nämlich nicht nur vor Frost, sondern versorgt den Boden auch mit wichtigen Nährstoffen.

    Laubhaufen als Schutz für Tiere

    Ein großer Laubhaufen in der Ecke im Garten dient in der kalten Jahreszeit als Schutz für Tiere. „Für Igel, Insekten und andere Tiere ist ein Laubhaufen ein optimaler Ort, die kalten Wintermonate zu verbringen, denn das Laub isoliert und bietet somit einen gemütlichen Unterschlupf. Nach dem Winter wird das Laub von tausenden Lebewesen abgebaut und in wertvollen Humus umgewandelt“, erklärt der Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Mit einem Maschendraht lässt sich der Laubhaufen gut am Boden befestigen. So kann man verhindern, dass die Blätter bei Wind durch den Garten gepustet werden.

    Laub auf den Kompost

    Wenn man zu viel Laub im Garten hat, kann man dieses auch auf den Kompost werfen. Es gibt jedoch einen Haken: Laub zersetzt sich ziemlich langsam. Nach etwa einem Jahr erhält man Hummus, welcher mit der Gartenerde vermischt werden kann. Mit Kompost lässt sich Geld sparen, denn teurer Dünger ist dann nicht mehr notwendig. Ein Tipp: Wenn das Laub mit dem Rasenmäher zerschreddert wird, zersetzt es sich schneller.

    Deko aus Herbstblättern basteln

    Laub bietet die perfekte Möglichkeit, Herbstdeko einfach selbst zu basteln. Davor sollte es jedoch auf der Heizung getrocknet werden oder einige Tage zwischen zwei Buchseiten klemmen. Selbstgemachte Herbstdeko aus bunten Blättern verpasst dem Zuhause einen gemütlichen Touch.

    Es gibt aber auch Ausnahmen

    Gehwege und Treppen sollten unbedingt schnellstmöglich von Herbstlaub entfernt werden. Denn besonders in der Jahreszeit ist die Rutschgefahr aufgrund der Feuchtigkeit sehr hoch. Auch der komplette Rasen muss nicht komplett mit Laub bedeckt sein, da sich darunter Schimmel bilden kann.

