10 Dinge, die du bei einer Reise nach New York wissen musst

Du warst noch nie in New York, willst aber jetzt endlich mal in die Welt-Metropole besuchen? Du solltest dich auf die Reise definitiv vorbereiten, denn in der US-Stadt solltest du einige Dinge beachten.

New York ist einer der beliebtesten Reiseziele weltweit. Die Metropole zieht uns einfach in ihren Bann – hier türmen sich die Wolkenkratzer und die Stadt schläft einfach nie. Mit dem Alltag kommen einige Touris überhaupt nicht klar. KUKKSI fasst hier zusammen, was du in New York unbedingt beachten solltest.

Diese Dinge solltest du in New York beachten

Auf den Straßen in New York herrscht etwas hektisch. Deshalb solltest du niemals im Weg stehen, denn das können die Amerikaner überhaupt nicht leiden. Bis 10 Uhr geht nichts. New York ist eine Stadt, die niemals schläft – zumindest fast. Denn bis 10 Uhr geht in der Mega-Metropole fast nichts. Der Grund: Die meisten Geschäfte und Büros haben erst ab 10 Uhr geöffnet.

Wenn wir schon beim Thema Trinkgeld sind: Wie viel gibt man im Big Apple eigentlich? Bei Kellnern und Taxi- sowie Shuttlebussen beträgt das rund 15 bis 20 Prozent des gesamten Preises.