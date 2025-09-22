Zwei heftige Schicksalsschläge: Drama bei Reality-Star Matthias Mangiapane

Reality-Star Matthias Mangiapane muss derzeit zwei heftige Schicksalsschläge verkraften. Denn nicht nur seine Mutter erlitt einen Herzinfarkt – in den darauffolgenden Tagen kam gleich die nächste Hiobsbotschaft.

Matthias Mangiapane war in zahlreichen Reality-TV-Formaten zu sehen und hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Doch nun wird die bekannte Persönlichkeit ganz emotional: Der 41-Jährige hat innerhalb kürzester Zeit gleich zwei heftige Vorfälle erlebt.

Seine Mutter Dagmar erlitt einen Herzinfarkt

Plötzlich habe sich der Gesundheitszustand seiner Mutter dramatisch verschlechtert. „In der Nacht ging es ihr nicht gut, am nächsten Tag war sie unheimlich blass. Trotzdem fuhr sie noch meinen Bruder zur Arbeit und ging danach selbst zum Arzt“, sagt Matthias Mangiapane in der Bild-Zeitung. Und weiter: „Nach dem EKG wollten sie Mama schon wieder nach Hause schicken. Aber sie blieb zum Glück hartnäckig, denn es ging ihr nicht gut. Nach einer Blutuntersuchung stellte sich heraus: Sie hatte tatsächlich einen Herzinfarkt.“

Seine Mutter wurde sofort in einer Klinik behandelt. Mittlerweile gehe es ihr den Umständen entsprechend gut. Nachdem sie drei Bypässe bekommen hat, befindet sie sich in der Reha. „Wenn ich meine Mutter verloren hätte – ich mag gar nicht daran denken“, so der Reality-Star.

Hund von Matthias Mangiapane ist gestorben

Am Sonntag folgte die nächste Schock-Nachricht: Sein Hund ist im Alter von 19 Jahren verstorben. Sein Vater habe ihn darüber am Telefon informiert – und es flossen sofort die Tränen bei dem ehemaligen „Promi Big Brother“-Star. „Sie litt seit fünf Jahren an Demenz, trug Windeln und lief manchmal sogar gegen die Wände. Meine kleine Amore ist nicht mehr da. Ich bin sehr traurig darüber“, so Matthias Mangiapane.

Bei Instagram schrieb er: „Heute Morgen um 6 Uhr ist mein kleiner süßer Amore im stolzen Alter von 19 Jahren von uns gegangen. Mein kleiner Schatz lebte schon lange in seiner eigenen Welt, mit seiner Demenz und trotzdem hatte er noch soviel Spaß am Leben. Ich werde dich nie vergessen und vermisse dich so sehr.“