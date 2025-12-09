„Zur Weihnachtszeit mal was gönnen“: Links-Aktivistin verlost 73.000 Euro an Bürgergeld-Empfänger und Asylbewerber

Der Verein „Sanktionsfrei“ von Links-Aktivistin Helena Steinhaus verlost 150 Euro Weihnachtsbonus an Hunderte Stütze-Empfänger und Asylbewerber.

Der Verein schreibt auf seiner Website: „Leider sind Jobcenter häufig Orte der Angst und behördlicher Willkür. Das machen wir sichtbar und unterstützen juristisch und finanziell durch unseren spendenfinanzierten Solidartopf (…) Ein leckeres Weihnachtsessen oder einfach nur der Fahrschein zu den Verwandten sind Mehrkosten, die mit Bürgergeld nicht zu stemmen sind.“

„Damit man sich zur Weihnachtszeit mal was gönnen kann“

An hunderte Bürgergeld-Empfänger und Asylbewerber soll nun ein Weihnachtsbonus an 150 Euro gezahlt werden. „Damit man sich zur Weihnachtszeit mal was gönnen kann“, teilt der Verein mit. Mitmachen können Menschen, welche Bürgergeld beziehen oder Asylbewerberleistungen erhalten. In den ersten Tagen sollen sich bereits mehr als 26.000 Menschen angemeldet haben, wie die „Bild“-Zeitung berichtet.

Weiter schreibt der Verein: „Wir packen schon mal 3000 Euro in den Topf und können damit bereits 20 Menschen in Bürgergeld einen 150 Euro Weihnachtsbonus schenken. Jetzt brauchen wir eure Unterstützung, damit es noch viele mehr werden! Jede Überweisung mit dem Betreff „Weihnachtsbonus“ geht ohne Umwege in voller Höhe an Menschen im Bürgergeld und wird am 11. Dezember 2025 per Zufallsprinzip an alle Teilnehmenden verteilt.“

Aber ist das überhaupt rechtlich möglich? „Wir leisten die Zahlungen entweder als zinsfreies Darlehen, das nicht als Einkommen angerechnet werden darf, oder unter Anwendung des Tafelparagraphen 11a (4) SGB II. Dieser berechtigt Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege dazu, existenzsichernde Zahlungen an Bedürftige zu leisten“, heißt es bei dem Verein. Einziger Haken: Jeder Haushalt darf nur einmal mitmachen.