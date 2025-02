Zu kleiner Penis? Knossi spricht offen über sein bestes Stück

Knossi nimmt kein Blatt vor den Mund – auch dann nicht, wenn es um sein bestes Stück geht. Denn der Twitch-Star findet seinen Penis viel zu klein und hat den Mut, darüber öffentlich zu sprechen.

Knossi, der mit bürgerlichem Namen Jens Heinz Richard Knossalla heißt, baute sich im Netz eine riesige Fangemeinde auf und begeistert ein Millionenpublikum. Auch im Fernsehen legte er eine steile Karriere hin und präsentierte zuletzt die RTL-Show „Das Supertalent“.

„Ich finde mein Glied auch im erigierten Zustand sehr klein“

In seinen Videos ist Knossi schonungslos ehrlich – auch, wenn es um ihn selber geht. So berichtet der 38-Jährige in einem YouTube-Video über sein kleines Glied. Der Streamer macht in einem Gespräch mit seiner Partnerin Lia Mitrou ein intimes Geständnis: „Ich sage euch ganz ehrlich – ich finde mein Glied auch im erigierten Zustand sehr klein. Ich habe auch kein Problem damit, das zuzugeben. […] Bei mir ist einfach so ein Stöpsel – der guckt einfach gerade nach vorn.“

Dann geht der Internet-Star noch weiter ins Detail. „Ich weiß, dass ich mit meiner Ehrlichkeit viele anspreche und sage euch, ihr müsst kein Problem haben. Ich habe einen Bluter (Blutpenis, Anm. d. Redaktion). Also, wenn er herausfährt, ist das schon okay. […] Das Problem ist nur, habe ich zu viel geraucht, dann kriege ich nicht mehr diese Härte vom Stein hin – dann ist es eher so ein Aufback-Baguette“, verriet er. Und zuletzt richtet er noch eine Botschaft an seine Fans, welche ein ähnliches Problem haben.

„Macht euch keine Sorgen! Auch ein Bluter ist ein Guter!“

„Macht euch keine Sorgen! Auch ein Bluter ist ein Guter!“, so Knossi. Dann plaudert er auch noch aus, wie laut seiner Auffassung die Frauen darüber denken. „Keine will doch irgendwie Schmerz empfinden – das will doch keine! Es geht um die Bewegung – was vor allem keine Frau will, […] ist ein langes und dünnes Glied“, so der „Supertalent“-Moderator.

Seine Verlobte kritisierte laut der Bild-Zeitung schon oft die offene Art ihres Liebsten – ob seine Aussagen mit ihr abgesprochen waren? Seit dem Jahr 2020 sind die beiden ein Paar und werden demnächst vor den Traualtar schreiten. Denn in einer traumhaften Kulisse machte Knossi seiner Liebsten einen Heiratsantrag.

Der 38-Jährige verriet in einem Interview mit RTL, dass seine Verlobte schon mitten in den Hochzeitsvorbereitungen steckt: „Die Frau ist da schon mit sämtlichen Leuten im Austausch – von Sarah Engels (32) bis… Was weiß ich, mit wem sie da alles spricht. Ich halte mich da raus.“