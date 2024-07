ZDF muss zwei „Fernsehgarten“-Folgen streichen – das steckt dahinter

Seit den 80er Jahren ist der „Fernsehgarten“ im ZDF eine feste Instanz am Sonntagmittag. An diesem Wochenende läuft jedoch etwas ganz anderes – dahinter steckt ein simpler Grund.

Andrea Kiewel begrüßt jeden Sonntag die Schlagerbranche auf dem Lerchenberg in Mainz – verfolgt wird die Show von einem Millionenpublikum. In dieser Woche müssen die Fans jedoch auf eine neue Folge der beliebten Sendung verzichten – das ZDF musste die Show nämlich am 28. Juli 2024 aus dem Programm nehmen.

Grund dafür ist die Übertragung der Olympischen Spiele. Der Sportwettbewerb, der dieses Jahr in Frankreich stattfindet, beginnt am 26. Juli mit der Eröffnungsfeier. Sowohl die ARD als auch das ZDF halten die Rechte an dem Sportturnier. Während die Eröffnungsfeier am Freitagabend in der ARD zu sehen ist und der Sender auch am Samstag an der Reihe ist, zeigt das ZDF am Sonntag die Wettkämpfe. Deshalb muss der beliebte „Fernsehgarten“ weichen. Los geht es bereits um 8.15 Uhr – mit Badminton. Erst um Mitternacht nach rund 16 Stunden endet die Berichterstattung der Sommerspiele.

Der Sender zeigt am Sonntagmittag gegen 12 Uhr, wo sonst der „Fernsehgarten“ läuft, unter anderem die Olympia-Disziplinen Beachvolleyball, Rudern, Tennis, Fechten, Hockey und Basketball. „Wir sehen uns in zwei Wochen wieder“, kündigte Andrea Kiewel in der letzten Folge der Unterhaltungsshow an.

Beliebte ZDF-Show entfällt auch im August

Am 4. August kehrt die ZDF-Unterhaltungsshow dann unter dem Motto „Sommerparty“ auf die TV-Bildschirme zurück. Die Freude ist jedoch nur kurz: Am 11. August muss der Sender erneut den „Fernsehgarten“ aus dem Programm nehmen. Auch hier steckt die Übertragung der Olympischen Spiele dahinter.

Andrea Kiewel sorgte mit Israel-Kette für Aufsehen

Andrea Kiewel sorgte zuletzt mit einem Schmuckstück für Furore. Denn die Moderatorin trug eine Israel-Kette in der Show. „Die in Israel lebende Moderatorin Kiewel tritt im ZDF mit Kette auf, in der illegal besetzte Gebiete Ost-Jerusalem, Westbank, Gaza und Golan als israelisches Staatsgebiet gezählt werden. Stellt euch vor, eine Moderatorin trägt eine Kette mit der historischen Karte Palästinas“, kritisierte die Berliner SPD-Politikerin Sawsan Chebli laut der Bild-Zeitung.

Das ZDF hat angekündigt, dass Andrea Kiewel die Kette künftig nicht mehr im „Fernsehgarten“ tragen wird. „Wir haben mit Andrea Kiewel darüber gesprochen und sind uns einig, dass sie den Schmuckanhänger zukünftig nicht mehr in der Sendung tragen wird. In unseren Moderationen sollte grundsätzlich kein politisch interpretierbarer Schmuck auftauchen“, hieß es in einem Statement des Senders.