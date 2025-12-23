YouTube-Star Adam the Woo ist im Alter von 51 Jahren verstorben

Riesiger Schock in der Social-Media-Welt: YouTuber Adam the Woo ist tot. Der Influencer wurde am 22. Dezember in seinem Haus in Florida tot aufgefunden.

Adam the Woo, dessen richtiger Name David Adam Williams war, wurde tot in seinem Haus in Celebration (Florida) aufgefunden. Der YouTuber wurde 51 Jahre alt. „Das Haus wurde gesichert, und es konnte kein Kontakt zu dem dort wohnenden erwachsenen Mann hergestellt werden“, erklärte ein Sprecher des Sheriffs gegenüber „People“.

Im Anschluss wurde das Haus betreten, nachdem ein Freund ihn durch ein Fenster regungslos auf dem Boden gesehen hatte. Die Einsatzkräfte konnten jedoch nur noch den Tod des Influencers feststellen. Der Gerichtsmediziner wird eine Autopsie durchführen, um die Todesursache zu ermitteln.

„Ich habe weder das passende Foto noch die richtigen Worte“

„Das bricht mir das Herz, und ich möchte im Moment nichts sagen“, schrieb YouTube-Kollege Justin Scarred in einem Facebook- Post. „Ich habe weder das passende Foto noch die richtigen Worte. Aber angesichts all der Gerüchte habe ich das Gefühl, dass ich sagen muss, was ich kann. Die Welt hat einen Giganten verloren, und ich habe einen Freund verloren, der mir näher stand als Blutsverwandte“, heißt es in dem Statement weiter.

Auch Williams‘ Freund Chris Yon hat verlauten lassen: „Ich habe ihn erst vor vier Tagen in Celebration, Florida, besucht. Wir sind mit seinem Golfwagen durch die Stadt gefahren, haben uns die Dekorationen angesehen, über seine kürzliche Auslandsreise, seine Vorfreude auf die kommenden Pläne für seinen YouTube-Kanal und sogar über ein Rays-Spiel gesprochen, zu dem Adam und ich nächstes Jahr gehen wollten. Ich bin wirklich fassungslos. Ruhe in Frieden, David Adam Williams.“

Bekannt wurde der Creator durch zwei erfolgreiche YouTube-Kanäle – dort nahm er die Community mit zu verlassenen Freizeitparks oder besuchte berühmte Filmlocations. Seine Touren verfolgten über eine Million Follower in den sozialen Netzwerken.