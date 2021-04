Your Honor: Neue Serie mit Bryan Cranston wird zum Mega-Hit!

Eine Miniserie auf Sky entwickelt sich zum absoluten Erfolg. In der Hauptrolle? Bryan Cranston! In der Serie “Your Honor” spielt er einen Richter, der immer mehr in die Korruption rutscht. Und das alles, weil sein Sohn Fahrerflucht begeht. Wer Thriller liebt, sollte diese Serie unbedingt gesehen haben!

Wenn man eine Serie zum absoluten Hit machen möchte und nach einer Formel sucht, dann ist der Schauspieler Bryan Cranston auf jeden Fall ein Bestandteil davon. Durch seinen Durchbruch in ,,Malcolm mittendrin” und ,,Breaking Bad” ist er einer der beliebtesten Darsteller überhaupt – und das sieht man auch am Erfolg von ,,Your Honor”.

Darum geht es in ,,Your Honor”

In der Serie spielt Hunter Doohan die Rolle des Adam Desiatos. Er ist der Sohn des Richters Michael Desiato, welcher ein angesehener Richter ist. Doch als Adam einen schweren Unfall mit tödlicher Folge verwickelt wird und Fahrerflucht begeht, ändert sich sehr vieles in der Stadt. Denn der getötete Junge war der Sohn eines mächtigen Bosses in der Stadt. Für jeden Bewohner der Stadt ändert sich ab diesem Zeitpunkt der komplette Alltag – zumindest für die, die diesen Machtkampf überleben. Eine Serie, die aus dem Nichts kam und nun einen krassen Erfolg feiert. Schon jetzt warten viele Fans auf die zweite Staffel.

Hier kannst du die Serie schauen

Wenn du denkst, dass man die Miniserie bei Amazon oder Netflix sehen kann, dann müssen wir dich leider enttäuschen. Denn ,,Your Honor” kann man nur exklusiv über den Streaminganbieter Sky schauen. Falls du dort schon Kunde bist, kannst du es auf dem Sender Sky Atlantic schauen. Ansonsten ist es auch über Sky Ticket möglich. Bisher gibt es nur eine Staffel mit zehn absolut spannenden Folgen. Ob es eine zweite Staffel geben wird, weiß man bisher nicht. Ein offizielles Statement bleibt noch aus. Schon gelesen? Seaspiracy: Diese Netflix-Doku MUSST du gesehen haben!