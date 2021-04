Seaspiracy: Diese Netflix-Doku MUSST du gesehen haben!

Der Streamingdienst Netflix hat unglaublich viel zu bieten. Egal, ob Serien oder Filme – jedes Genre ist vertreten. Meistens schaut man sich romantische Liebesfilme oder einen spannenden Actionfilm an. Es gibt aber auch Dokus, die man einfach gesehen haben sollte. Denn oft sind sie sehr enthüllend und zeigen eine andere Seite unserer Welt. Dazu gehört auch die neuste Dokumentation ,,Seaspiracy”.

Wenn man nach der Schule, Arbeit oder Uni einfach nur abschalten will, dann sucht man sich doch eher leichte Kost, um einfach mal entspannt die Seele baumeln zu lassen. Natürlich schauen deshalb die meisten von uns dann eher weniger in das Genre “Dokumentation”. Doch diese Doku solltest du unbedingt gesehen haben.

“Seaspiracy” öffnet die Augen

Wenn wir in den Supermarkt gehen, dann haben die meisten Fischdosen verschiedene Etiketten und Siegel, die darauf hinweisen, dass die Umwelt und andere Fischarten bei dem Fang nicht gefährdet werden würden. Aber ist das wirklich so? Journalisten gehen dem Fischfang auf der ganzen Welt auf den Grund und untersuchen genau, was dahintersteckt. Dabei machen sie sehr traurige Entdeckungen. ,,Seaspiracy” sorgt nicht nur dafür, dass man zu dem Thema aufgeklärt wird. Sie zeigt auch, wie es unseren Meeren und den Tieren wirklich geht. Danach wirst du garantiert keinen Fisch mehr essen.

Nicht das einzige Meisterwerk

Doch der illegale Fischfang und korrupte Firmen sind nicht das einzige Problem. Es gibt nämlich eine Serie namens ,,Verdorben". In den insgesamt zwölf Folgen werden verschiedene Probleme angesprochen, die nicht nur die Umwelt zerstören, sondern auch Tierarten gefährdet, Lebensräume von Tieren zerstört und Sklavenarbeit fördert. Falls du dafür also ein offenes Ohr hast, solltest du dir das unbedingt mal anschauen. Manche Dinge wirst du garantiert mit anderen Augen sehen. Vor allem die Avocado-Produktion ist ein riesiges Problem. Denn der Hype der Frucht ist weltweit sehr groß – genau deshalb wird für sie über Leichen gegangen.