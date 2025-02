„Wurden genötigt“: Sam Dylan deckt Dschungelcamp-Skandal auf – das passierte hinter den Kulissen

Sam Dylan hat während seiner Teilnahme bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ viel Kritik einstecken müssen. Doch nun deckt der Reality-Star eine Sache hinter den Kulissen auf.

Der Reality-Star berichtet auf Instagram von einem Ereignis, das ihn am Rande von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ besonders schockierte. Der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat hat schwere Vorwürfe gegen einen Sender erhoben.

Während Sam Dylan bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ um die Krone kämpfte, bekamen seine Eltern ungebetenen Besuch – und zwar von einem Kamerateam. Die Reporter wollten ein Interview mit seinem Vater (80) und seiner Mutter (78) führen.

Zunächst blockte seine Mutter die Anfrage ab – jedoch sei sie dann so überrumpelt gewesen und wurde unter Druck gesetzt, dass sie die Kameraleute dann doch ins Haus gelassen hat.

„Meine Mutter war total erschrocken, die kann mit so was gar nicht umgehen“

„Ich werde nicht sagen, welcher Sender das war, aber als ich im Dschungel war, stand auf einmal ein Kamerateam bei uns vor der Tür. Meine Mutter war total erschrocken, die kann mit so was gar nicht umgehen“, teilt Sam Dylan jetzt in einer Instagram-Story mit. Dann berichtet er weiter: „Dann war dieses Kamerateam so penetrant, dass sie es irgendwie geschafft haben, meine Mutter zu überreden, sie ins Haus zu lassen.“

„Mein Papa hat Demenz und das ist eh schon alles schwierig“

Dabei halten sich seine Eltern aus der Öffentlichkeit eigentlich heraus. Hinzu kommt noch eine schwere Krankheit seines Vaters: „Mein Papa hat Demenz und das ist eh schon alles schwierig.“

Dreharbeiten konnten in letzter Minute gestoppt werden

Glücklicherweise kam später eine jüngere Verwandte dazu, welche die Dreharbeiten abgebrochen hat. „Zum Glück kam dann gerade meine Nichte und die war so schockiert und hat dann sofort alles abgebrochen. Das gab einen riesigen Stress!“, so Sam Dylan. Zwar sei schon alles im Kasten gewesen, aber die Ausstrahlung konnte noch verhindert werden.

Das Auftauchen des Kamerateams sei für ihn ein Eingriff in die Privatsphäre gewesen. „Die haben meinen Hund gefilmt und auch mein Kinderzimmer, was ich ganz schlimm finde. Das habe ich noch nie so richtig gezeigt. Ich möchte einfach ein bisschen Privatsphäre noch für mich behalten“, so Sam Dylan.

Weiter stellt er klar: „Ich schütze da meine Familie über alles. Wäre das ausgestrahlt worden, ich hätte die Hölle gefrieren lassen. Es haben keine fremden Leute bei meiner Familie und bei mir ins Haus zu gehen und schon gar nicht, meine Eltern zu nötigen.“