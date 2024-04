Wer wird Millionär?: Regelbruch! Zwischenruf aus dem Publikum sorgt für Eklat

Das hat es bei „Wer wird Millionär?“ bisher nie gegeben. Eine Kandidatin will die Antwort für die 64.000 Euro-Frage beantworten. Doch dann ruft ein Zuschauer plötzlich ein lautes „Nein“ im Studio. Das zieht einige Konsequenzen nach sich.

Bei „Wer wird Millionär?“ gibt es strikte Regeln – schließlich geht es in der Quizshow mit Günther Jauch um viel Geld. Der Telefonjoker hat nur 30 Sekunden Zeit und Antworten dürfen nicht vorgesagt werden – weder von der Begleitperson des jeweiligen Kandidaten noch von Zuschauern aus dem Studio. Doch genau das kommt in der neuen Folge am 15. April 2024 bei RTL vor.

Diese Sicherheitsvorkehrungen werden bei „Wer wird Millionär?“ getroffen

In der Show gibt es zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen, denn schließlich darf nicht betrogen werden. „Wir schauen […] zum Beispiel bei unseren Kandidaten und Kandidatinnen vorher nach, ob in den Öhrchen irgendwie ein kleiner Sender versteckt ist, dass unter Umständen von außen eine Hilfe kommen könnte“, sagt Günther Jauch im Interview mit RTL.

Zwischenruf aus dem Publikum hat Konsequenzen

„Das Vorsagen muss gar nicht direkt sein“, so der Quizmaster weiter. Es könnte also auch ein lautes Zischen oder einfach ein Kopfschütteln sein. In der neuen Episode der beliebten Quizshow kommt es zu einem Zwischenfall: Noch bevor die Kandidatin die 64.000 Euro-Frage einloggen will, ertönt ein lautes „Nein“ aus dem Publikum. Dem Moderator entgeht jedoch nichts: „Da habe ich mittlerweile auch ein feines Gehör entwickelt, ob sich da irgendwas im Publikum tut.“

Der Zwischenruf aus dem Publikum hat Konsequenzen. „Bei solchen Zwischenrufen und auch im aktuellen Fall muss dann auf jeden Fall die Frage storniert werden“, so Günther Jauch. Und nicht nur das: Wenn herauskommt, dass die Tipps von einem Komplizen des Kandidaten kommen, könne es zu einer Disqualifikation kommen.

Den größten WWM-Skandal gab es bisher in Großbritannien

Der größte Skandal bei „Wer wird Millionär?“ hat sich bisher übrigens in Großbritannien ereignet. Mit einer raffinierten Masche erzockte sich Charles Ingram damals mit Helfern im Studio den Hauptgewinn. Bei A einmal husten, bei B zweimal und so weiter, war laut RTL.de die Methode. Der Millionengewinn wurde daraufhin aberkannt.

RTL zeigt „Wer wird Millionär?“ am Montag um 20:15 Uhr.