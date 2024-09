„Wer wird Millionär?“: Bei dieser Frage war keine Antwort richtig – Kandidatin bekommt neue Chance!

Das gab es bei „Wer wird Millionär?“ beinahe noch nie: Bei der 32.000 Euro-Frage ist der Redaktion ein fataler Fehler unterlaufen. Die Kandidatin bekommt eine neue Chance und darf in der RTL-Show erneut antreten.

RTL zeigt derzeit die 3-Millionen-Euro-Woche bei „Wer wird Millionär?“. Die Erfolgsshow mit Günther Jauch wird gleich an mehreren Abenden zur besten Sendezeit gezeigt. Am zweiten Abend in der großen 3-Millionen-Euro-Woche scheiterte Laura Harbig an der 11. Frage und fiel auf 500 Euro zurück. Die Kandidatin bekommt nun eine zweite Chance, da keiner der angegebenen Antwortmöglichkeiten korrekt war.

Die Frage lautete:

Wen googelten die Deutschen in der Kategorie „Persönlichkeiten international“ 2023 noch häufiger als US-Popstar Taylor Swift?

A: Margot Robbie

B: Queen Camilla

C: Elon Musk

D: Harry Kane

Nach dem Einsatz des 50:50-Jokers entscheidet Laura sich für C – und fällt damit auf 500 Euro runter. Als korrekte Antwort leuchtet Harry Kane grün auf. Das war ein bitterer Absturz – doch nun stellt sich heraus: Nach intensiver Prüfung hat RTL festgestellt, dass keine der vier Antwortmöglichkeiten richtig ist.

Kandidatin Laura Harbig erhält eine neue Chance

Taylor Swift war 2023 die meist gegoogelte „Persönlichkeit International“. Selbstverständlich erhält die Kandidatin Laura Harbig eine zweite Chance und wird in der nächsten „3-Millionen-Euro-Woche“ von „Wer wird Millionär?“ nochmal antreten.

Günther Jauch hatte in einer früheren Folge das Geheimnis um die Fragen gelüftet. „Mindestens drei unabhängig voneinander funktionierende Quellen müssen bei uns nachgewiesen werden, bevor eine Frage tatsächlich dann die nächste Stufe passiert, um die Chance zu haben, hier in die Sendung zu kommen. Also einmal: Hab ich bei Wikipedia gelesen, hilft nichts – nichts gegen Wikipedia“, erklärte der Moderator.

„Wer wird Millionär?“ feiert 25-jähriges Jubiläum

Das Erfolgsquiz mit Günther Jauch feiert übrigens Jubiläum. Der Moderator präsentierte am 3. September 1999 die erste Ausgabe von „Wer wird Millionär?“ – das war genau vor 25 Jahren. Die Show zählt zu einer der beliebtesten TV-Klassikern in der Fernsehlandschaft. Im Laufe des Herbstes soll es eine Jubiläumsausgabe der Quizshow geben.