Wer hätte das nur prophezeit? Umstrittener Sender Astro TV wird eingestellt!

Seit rund 20 Jahren flimmert Astro TV über die Bildschirme. Doch schon bald ist Schluss: Der umstrittene Kanal wird eingestellt. Zum Ende des Jahres wird der Stecker endgültig gezogen.

Astro TV köderte seine Zuschauer mit Weissagungen, Lebenstipps und Heilsversprechen. Dabei zog der Kanal viel Geld aus den Taschen seiner Zuschauer. Und wer hätte das nur prophezeit: Der selbsternannte TV-Sender für „Spiritualität und Lebensberatung“ wird zum Jahresende eingestellt. Die Entscheidung falle im Zuge einer „strategischen Neuausrichtung“.

„Wir blicken auf über 20 Jahre erfolgreichen Sendebetrieb in Deutschland und Europa zurück und sind stolz auf das, was AstroTV in dieser Zeit erreicht hat“, heißt es in einer Pressemitteilung der adviqo GmbH, welche den TV-Kanal damals übernommen hat. Statt konkreter Gründe, weshalb man den Sender einstellt, spricht man davon, wie erfolgreich man gewesen sei. Die umstrittenen Heilversprechen und vielfach kritisierten Methoden von Astro TV sollen künftig online fortgeführt werden.

Der Sender geriet heftig in Kritik

Mit Lebensführung sowie Horoskopen und Weissagungen, Hellsehen und Kartenlegen füllt man das Programm bei Astro TV. In den vergangenen Jahren geriet der Sender in Kritik von Medienwächtern, Sektenbeauftragten und Suchttherapeuten. Denn der Sender verdient nicht nur mit fragwürdigen Weissagungen viel Geld, sondern auch mit zahlreichen Produkten über einen Shop wird Kasse gemacht. Laut dem Nachrichtensender n-tv werden dort unter anderem „zwei wundervoll miteinander harmonierende Energiekerzen“ für schlappe 84 Euro verkauft. Eine aus Glassteinen bestehende „Energiekette“ gibt es dort für stolze 69,95 Euro.

Frau telefonierte sich mit 38.000 Euro bei Astro TV in den Ruin

Legendär ist ein Fall aus dem Jahr 2007, als sich eine Frau regelrecht in den Ruin bei Astro TV telefonierte. Am Ende standen auf der Telefonrechnung stolze 38.000 Euro. Die Frau litt an Liebeskummer und klammerte sich in ihrer Einsamkeit an Strohhalmaussagen von Kartenlegern und anderen Zukunftsdeutern – mit gravierenden finanziellen Folgen.

Der Kanal wurde im Jahr 2015 gekapert

Das „Peng! Collective“ hatte im Jahr 2015 den Kanal gekapert. „Das, was hier stattfindet, ist Betrug“, rief ein als Clown verkleideter Protestler damals in die Kamera. Danach schmetterte die Person ein Ei über den Kopf des Moderators, wie DWDL schreibt. Seit Sendebeginn wurde Astro TV immer wieder von Comedians wie Oliver Kalkofe oder Stefan Raab durch den Kakao gezogen.

Bekanntestes Sendergesicht ist der Hellseher Daniel Kreibich – dieser nahm auch in der SAT.1-Show „Promi Big Brother“ teil. Er stellt sich in der Eigenwerbung vor: „Daniel Kreibich löst energetische Blockaden, hilft bei Energieverlusten und widmet sich bei seinen hellsichtigen Analysen insbesondere den Themen Partnerschaft, Beruf und Finanzen.“