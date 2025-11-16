Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    News

    Weihnachtsmarkt vs. Wintermarkt – Was ist eigentlich der Unterschied?

    gepostet am

    Weihnachtsmarkt Chemnitz
    iStock / LianeM

    Die Zeit der Weihnachtsmärkte beginnt eigentlich erst nach dem Totensonntag. Dennoch öffnen einige aber schon längst davor – jedoch unter dem Namen Wintermarkt. Aber was ist eigentlich der Unterschied?

    Glühwein schmeckt auch schon im November! Deswegen wollen einige Besucher nicht bis zum ersten Adventswochenende warten. Weihnachtliche Deko, Glühwein und Leckereien – die meisten nennen das einfach Weihnachtsmarkt. Doch immer wieder tauchen andere Namen wie Wintermarkt oder Winterzauber auf – aber was steckt eigentlich genau dahinter?

    Weihnachtsmarkt und Wintermarkt: Wo liegt der Unterschied?

    Der größte Unterschied zwischen einem Weihnachtsmarkt und Wintermarkt ist der zeitliche Aspekt. Denn der Weihnachtsmarkt öffnet immer erst nach dem Totensonntag und schließen direkt kurz nach oder sogar vor Weihnachten – die meisten Märkte haben bis zum 23. Dezember geöffnet. Bei Wintermärkten wird der Zeitraum deutlich lockerer gesehen: Diese öffnen meist schon Anfang November und haben teilweise bis zum Januar geöffnet.

    "Die Sendung mit der Maus"
    Warum ist die Maus eigentlich orange?

    Warum öffnen Weihnachtsmärkte immer erst nach dem Totensonntag?

    Der Montag nach dem Totensonntag ist der Startschuss für die Vorweihnachtszeit und dann öffnen auch die meisten Weihnachtsmärkte. Es gibt zwar dafür keine Regel oder ein Gesetz – aus Respekt vor den Verstorbenen warten viele Menschen den Gedenktag ab. Der Totensonntag zählt zu den sogenannten „stillen Feiertagen“. Je nach Bundesland ist es unterschiedlich, ob und wann öffentliche Veranstaltungen stattfinden dürfen.

    Die meisten Wintermärkte, die bereits geöffnet haben, pausieren an diesem Tag. Die evangelische Kirche sieht es laut „evangelisch.de“ kritisch, dass einige Märkte bereits vor dem Totensonntag öffnen: „Damit kommen sie dem Bedürfnis nach Besinnung und Ruhe am Totensonntag in die Quere.“

    Was passiert am Totensonntag?

    Der Totensonntag ist ein Gedenktag an die Menschen, welche im Vorjahr verstorben sind und ist immer der letzte Sonntag vor dem ersten Adventswochenende. Viele Menschen besuchen Friedhöfe und schmücken die Gräber. Es finden auch Gottesdienste statt.

    Dass einige Wintermärkte davor öffnen, ist kein Angriff auf die Tradition, sondern ist als kulturelle Vielfalt anzusehen. Wer also schon eher Lust auf Glühwein & Co. hat, sollte einen Wintermarkt aufsuchen – und diese gibt es beinahe in jeder Stadt.

    In this article:, ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023