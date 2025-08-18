Weihnachtsmärkte 2025: Das sind alle Termine

Auch in diesem Jahr dürfen wir uns auf Glühwein, gebrannte Mandeln, Lebkuchen und festlichen Budenzauber freuen. Für die meisten gehört ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in der besinnlichen Zeit dazu. KUKKSI verrät alle Termine.
Alle Jahre wieder hat man die Qual der Wahl: Auch in diesem Jahr stehen für die Besucher die schönsten und romantischsten Weihnachtsmärkte, Adventsmärkte und Christkindlmärkte zur Auswahl. Der Duft nach Glühwein, Lebkuchen, Zimtsternen, Winterwaffeln und anderen Leckereien sorgen für Besinnlichkeit.
Klassische Speisen wie Bratwürste, Lebkuchen und gebrannte Mandeln dürfen auf keinem Markt fehlen. Kulinarisch bieten Weihnachtsmärkte eine breite Vielfalt, die das Herz jedes Besuchers höher schlagen lässt. Auch regionale Spezialitäten, wie der Dresdner Stollen oder die Nürnberger Rostbratwürstchen, tragen zur kulinarischen Vielfalt bei. Und natürlich darf auch der Glühwein nicht fehlen. Für alle, die es lieber alkoholfrei mögen, gibt es auch Punsch oder Kinderpunsch.
Die meisten Weihnachtsmärkte öffnen Ende November. Der Weihnachtsmarkt auf dem Potsdamer Platz in Berlin öffnet sogar schon im Oktober. Und einige gehen sogar bis ins Jahr 2026 hin – dazu zählt beispielsweise der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz in Berlin.
Weihnachtsmärkte 2025 in Deutschland – das sind alle Termine
BERLIN
- Breitscheidplatz: 24.11.2025 – 04.01.2026
- Alexanderplatz: 24.11. – 31.12.2025
- Rotes Rathaus: 24.11. – 30.12.2025
- Potsdamer Platz: 31.10. – 31.12.2025
- Friedrichshain (Historischer Weihnachtsmarkt): 13.11. – 22.12.2025
- Gendarmenmarkt: 24.11. – 31.12.2025
- Schloss Charlottenburg: 24.11. – 28.12.2025
- Prenzlauer Berg (Lucia Weihnachtsmarkt): 24.11. – 22.12.2025
- Spandau Zitadelle: 24.11. – 23.12.2025
HAMBURG
- Hafencity: 17.11. – 29.12.2025
- Jungfernstieg: 24.11. – 23.12.2025
- Rathausmarkt: Termin folgt
- Spitalerstraße: 22.11. – 23.12.2025
- Santa Pauli: 10.11. – 23.12.2025
- Winter Pride St. Georg: 15.11. – 21.12.2025
- Wandsbeker Winterzauber: 01.11.2025 – 01.01.2026
- Apostelkirche: Termin folgt
- Winterdom 07.11. – 07.12.2025
MÜNCHEN
- Christkindlmarkt: 24.11. – 24.12.2025
- Weihnachtsdorf in der Münchner Residenz: 17.11. – 22.12.2025
- Pink Christmas: 24.11. – 22.12.2025
- Weihnachtsmarkt am Chinesischen Turm: 20.11. – 23.12.2025
- Märchenbazar im Olympiapark: 27.11. – 28.12.2025
- Tollwood-Winterfestival: 25.11. – 23.12.2025
KÖLN
- Veedelsadvent: 20.11. – 23.12.2025
- Hafen-Weihnachtsmarkt: 14.11. – 28.12.2025
- Heinzels Wintermärchen am Heumarkt: 24.11.2025 – 04.01.2026
- Stadtgarten: 14.11. – 23.12.2025
- Rudolfplatz: 18.11. – 23.12.2025
- Kölner Dom: 17.11. – 23.12.2025
- Altstadt (Alter Markt): 24.11.2025 – 04.01.2026
- Markt der Engel: 17.11. – 23.12.2025
NÜRNBERG
- Christkindlesmarkt: 28.11. – 24.12.2025
- Weihnachtsmarkt Laufamholz: 29.11. – 24.12.2025
DRESDEN
- Augustusmarkt: 26.11.2025 – 04.01.2026
- Striezelmarkt: 26.11. – 24.12.2025
- Winterzauber an der Frauenkirche: 26.11. – 24.12.2025
DÜSSELDORF
Weihnachtsmarkt am Marktplatz: 20.11. – 30.12.2025
Weihnachtsmarkt Nordstraße: 20.11. – 30.12.2025
Weitere Weihnachtsmärkte in Deutschland
- Aachen: 21.11. – 23.12.2025
- Augsburg: 24.11. – 23.12.2025
- Bayreuth: 24.11. – 23.12.2025
- Bielefeld: 20.11. – 30.12.2025
- Braunschweig: 26.11. – 29.12.2025
- Bremen: 24.11. – 23.12.2025
- Bremerhaven: 24.11. – 30.12.2025
- Bochum: 20.11. – 23.12.2025
- Bonn: 21.11. – 23.12.2025 ( Dreikönigsmarkt vom 27.12.2025 bis 06.01.2026)
- Chemnitz: 28.11. – 23.12.2025
- Coburg: 28.11. – 23.12.2025
- Cottbus: 26.11. – 23.12.2025
- Darmstadt: 17.11. – 23.12.2025
- Duisburg: 13.11. – 30.12.2025
- Erfurt: 25.11. – 22.12.2025
- Esslingen: 25.11. – 22.12.2025
- Essen: 14.11. – 23.12.2025
- Flensburg: 24.11. – 30.12.2025
- Frankfurt am Main: 24.11. – 22.12.2025
- Fulda: 27.11. – 30.12.2025
- Gießen: 24.11. – 30.12.2025
- Göttingen: 24.11. – 29.12.2025
- Hagen: 21.11. – 30.12.2025
- Halle (Saale): 25.11. – 23.12.2025
- Hanau: 24.11. – 22.12.2025
- Hannover: 24.11. – 22.12.2025
- Heidelberg: 24.11. – 22.12.2025
- Ingolstadt: 26.11. – 23.12.2025
- Kassel: 24.11. – 30.12.2025
- Koblenz: 21.11.2025 – 04.01.2026
- Konstanz: 27.11. – 23.12.2025
- Krefeld: 20.11. – 23.12.2025
- Landshut: 21.11. – 23.12.2025
- Leipzig: 25.11. – 23.12.2025
- Leverkusen: 20.11. – 30.12.2025
- Ludwigshafen am Rhein: 12.11. – 23.12.2025
- Lübeck: 24.11. – 30.12.2025
- Lüneburg: 27.11. – 30.12.2025
- Magdeburg: 20.11. – 29.12.2025
- Mainz: 27.11. – 23.12.2025
- Mannheim: 24.11. – 23.12.2025
- Münster: 24.11. – 23.12.2025
- Oberhausen: 15.11. – 23.12.2025
- Oldenburg: 25.11. – 22.12.2025
- Osnabrück: 24.11. – 22.12.2025
- Paderborn: 21.11. – 23.12.2025
- Passau: 25.11. – 22.12.2025
- Pforzheim: 24.11. – 22.12.2025
- Potsdam: 24.11. – 28.12.2025
- Regensburg: 24.11. – 23.12.2025
- Rosenheim: 28.11. – 24.12.2025
- Rostock: 24.11. – 22.12.2025
- Schwäbisch Hall: 27.11. – 21.12.2025
- Schwerin: 24.11. – 25.12.2025
- Siegen: 21.11. – 23.12.2025
- Stuttgart: 26.11. – 23.12.2025
- Trier: 21.11. – 22.12.2025
- Ulm: 24.11. – 22.12.2025
- Weimar: 25.11.2025 – 04.01.2026
- Wernigerode: 21.11. – 22.12.2025
- Wolfsburg: 21.11. – 29.12.2025
- Würzburg: 28.11. – 23.12.2025
- Zwickau: 24.11. – 22.12.2025