Weihnachtsmärkte 2025: Das sind alle Termine

Auch in diesem Jahr dürfen wir uns auf Glühwein, gebrannte Mandeln, Lebkuchen und festlichen Budenzauber freuen. Für die meisten gehört ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in der besinnlichen Zeit dazu. KUKKSI verrät alle Termine.

Alle Jahre wieder hat man die Qual der Wahl: Auch in diesem Jahr stehen für die Besucher die schönsten und romantischsten Weihnachtsmärkte, Adventsmärkte und Christkindlmärkte zur Auswahl. Der Duft nach Glühwein, Lebkuchen, Zimtsternen, Winterwaffeln und anderen Leckereien sorgen für Besinnlichkeit.

Klassische Speisen wie Bratwürste, Lebkuchen und gebrannte Mandeln dürfen auf keinem Markt fehlen. Kulinarisch bieten Weihnachtsmärkte eine breite Vielfalt, die das Herz jedes Besuchers höher schlagen lässt. Auch regionale Spezialitäten, wie der Dresdner Stollen oder die Nürnberger Rostbratwürstchen, tragen zur kulinarischen Vielfalt bei. Und natürlich darf auch der Glühwein nicht fehlen. Für alle, die es lieber alkoholfrei mögen, gibt es auch Punsch oder Kinderpunsch.

Die meisten Weihnachtsmärkte öffnen Ende November. Der Weihnachtsmarkt auf dem Potsdamer Platz in Berlin öffnet sogar schon im Oktober. Und einige gehen sogar bis ins Jahr 2026 hin – dazu zählt beispielsweise der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz in Berlin.

Weihnachtsmärkte 2025 in Deutschland – das sind alle Termine

BERLIN

Breitscheidplatz: 24.11.2025 – 04.01.2026

Alexanderplatz: 24.11. – 31.12.2025

Rotes Rathaus: 24.11. – 30.12.2025

Potsdamer Platz: 31.10. – 31.12.2025

Friedrichshain (Historischer Weihnachtsmarkt): 13.11. – 22.12.2025

Gendarmenmarkt: 24.11. – 31.12.2025

Schloss Charlottenburg: 24.11. – 28.12.2025

Prenzlauer Berg (Lucia Weihnachtsmarkt): 24.11. – 22.12.2025

Spandau Zitadelle: 24.11. – 23.12.2025

HAMBURG

Hafencity: 17.11. – 29.12.2025

Jungfernstieg: 24.11. – 23.12.2025

Rathausmarkt: Termin folgt

Spitalerstraße: 22.11. – 23.12.2025

Santa Pauli: 10.11. – 23.12.2025

Winter Pride St. Georg: 15.11. – 21.12.2025

Wandsbeker Winterzauber: 01.11.2025 – 01.01.2026

Apostelkirche: Termin folgt

Winterdom 07.11. – 07.12.2025

MÜNCHEN

Christkindlmarkt: 24.11. – 24.12.2025

Weihnachtsdorf in der Münchner Residenz: 17.11. – 22.12.2025

Pink Christmas: 24.11. – 22.12.2025

Weihnachtsmarkt am Chinesischen Turm: 20.11. – 23.12.2025

Märchenbazar im Olympiapark: 27.11. – 28.12.2025

Tollwood-Winterfestival: 25.11. – 23.12.2025

KÖLN

Veedelsadvent: 20.11. – 23.12.2025

Hafen-Weihnachtsmarkt: 14.11. – 28.12.2025

Heinzels Wintermärchen am Heumarkt: 24.11.2025 – 04.01.2026

Stadtgarten: 14.11. – 23.12.2025

Rudolfplatz: 18.11. – 23.12.2025

Kölner Dom: 17.11. – 23.12.2025

Altstadt (Alter Markt): 24.11.2025 – 04.01.2026

Markt der Engel: 17.11. – 23.12.2025

NÜRNBERG

Christkindlesmarkt: 28.11. – 24.12.2025

Weihnachtsmarkt Laufamholz: 29.11. – 24.12.2025

DRESDEN

Augustusmarkt: 26.11.2025 – 04.01.2026

Striezelmarkt: 26.11. – 24.12.2025

Winterzauber an der Frauenkirche: 26.11. – 24.12.2025

DÜSSELDORF

Weihnachtsmarkt am Marktplatz: 20.11. – 30.12.2025

Weihnachtsmarkt Nordstraße: 20.11. – 30.12.2025

Weitere Weihnachtsmärkte in Deutschland