Wegen „Sussex“: Amy Schumer spottet über Herzogin Meghan

In einem neuen Instagram-Video hat sich Amy Schumer über Herzogin Meghan lustig gemacht. Die Entertainerin hat damit eine Diskussion in den sozialen Netzwerken angestoßen. Es geht vor allem um den Nachnamen der Royals.

Amy Schumer spielt dabei auf eine Szene in der Netflix-Show „With Love, Meghan“ an. Die Frau von Prinz Harry stellte darin klar, dass sie mit ihrem Titel „Sussex“ angesprochen werden will- darauf lege Herzogin Meghan großen Wert.

„Ich will ja nicht stänkern, aber warum müssen wir Kate Middleton nicht Kate von Wales nennen?“, fragte nun Amy Schumer in einem Instagram-Video.

„Du weißt doch, dass ich jetzt eine Sussex bin“

Mindy Kaling sprach Meghan in der Netflix-Serie mit ihrem früheren Namen Markle an. Meghan betonte daraufhin: „Es ist so lustig, dass du immer Meghan Markle sagst. Du weißt doch, dass ich jetzt eine Sussex bin.“ Sie teile den Namen ihrer Familie und seitdem sie Kinder hat, sei ihr die Bezeichnung sehr wichtig.

Zuletzt gab es einige Seitenhiebe gegen Herzogin Meghan – nicht nur von Amy Schumer. Generell kommt die Netflix-Show nicht bei allen Usern an – vor allem britische Medien spotten über das Format. Als „Zurschaustellung von Narzissmus“ wurde die Sendung von dem Telegraph bezeichnet. The Times wirft Meghan unterdessen vor, einen luxuriösen Lebensstil zu vermarkten, welcher für die Zuschauer unerreichbar sei.

Ted Sarandos, der CEO von Netflix, zeigt sich von der Kritik unbeeindruckt. „Ich glaube, Meghans Einfluss auf die Kultur wird unterschätzt. Als wir den Trailer für die Doku-Serie ,Harry & Meghan’ [im Jahr 2022; Anm. d. Red.] veröffentlichten, wurde alles, was auf dem Bildschirm zu sehen war, tagelang in der Presse seziert“, erklärte er laut Medienberichten. Weiter wird er zitiert: „Die Schuhe, die sie trug, waren auf der ganzen Welt ausverkauft. Die Hermès-Decke, die auf dem Stuhl hinter ihr lag, war überall auf der Welt ausverkauft. Die Menschen sind fasziniert von Meghan Markle. Sie und Harry werden übermäßig herabgesetzt.“