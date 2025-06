Was ist mit Kim Virginia Hartung passiert? Nikola Glumac bricht sein Schweigen!

Seit Tagen sorgen Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac für Schlagzeilen. Die 30-Jährige liegt nach einem schlimmen Vorfall im Krankenhaus. Nun äußert sich erstmals der 28-Jährige und bricht sein Schweigen.

Die derzeitige Situation bei Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac sorgt für viele Fragezeichen bei den Fans. Die werdende Mutter ist schon seit Tagen im Krankenhaus und spricht von einem schlimmen Vorfall – was jedoch genau passiert ist, hat die 30-Jährige bisher nicht verraten.

Sie berichtete davon, dass sie die Verlobung mit Nikola Glumac aufgelöst wurde. Zudem sei sie Opfer von körperlicher Gewalt geworden – jedoch stellte sie auch klar, dass der 28-Jährige NICHT handgreiflich wurde.

„Ich schäme mich für das, was ich getan habe“

Nikola Glumac hat bisher geschwiegen – nun äußert er sich erstmals in einer Instagram-Story: „Ich mache es kurz: Ich habe Mist gebaut. Ich habe mich fast eine Woche nicht gemeldet, weil ich selbst nicht mit mir leben konnte. Ich schäme mich für das, was ich getan habe. Ich habe meine Frau in der schlimmsten Situation alleine gelassen.“

„Ich hasse mich dafür, dass ich Kim genau in dem Moment im Stich gelassen habe“

Was genau vorgefallen ist, hat auch er nicht verraten. „Ich hatte eine Panikattacke und ich war nicht fähig zu handeln. Aber das ist keine Entschuldigung“, so Nikola Glumac. Er scheint sich jedoch die Schuld zu geben, was seiner Ex-Verlobten passiert ist: „Ich hasse mich dafür, dass ich Kim genau in dem Moment im Stich gelassen habe, als sie mich am meisten gebraucht hat.“

Dann lässt er auch durchblicken, dass er zum Kim Virginia Hartung derzeit keinen Kontakt habe: „Kim, du antwortest mir nicht und ich verstehe das. Jeder andere auch. […] Ich nehme den nächsten Flieger. Ich will einfach bei dir sein. Du musst mir wirklich verzeihen. Ich will nur für dich da sein.“

Die Situation ist verwirrend. Eigentlich wollte Kim Virginia Hartung nach Serbien reisen, um die Familie von Nikola Glumac kennenzulernen. Doch dazu kam es nicht mehr – stattdessen landete die 30-Jährige in der Notaufnahme und hat bisher noch nicht verraten, was genau passiert ist. Dann sprach sie von körperlicher Gewalt, aber stellt zeitgleich auch klar: Ihr Ex-Verlobter sei nicht gewalttätig geworden. „Nikola hat mich nicht geschlagen! Er würde niemals einer Fliege was zuleide tun“, so die 30-Jährige.