Warum sieht man keine Sterne vom Flugzeug aus?

Im Flugzeug fliegen zu können war wohl einer der großartigsten Erfindungen der menschlichen Geschichte. Den Sternen ein wenig näher – Moment. Da sind gar keine Sterne, wenn man hoch über den Wolken bei Nacht unterwegs ist. Doch wieso ist das eigentlich so?

Fliegen ist eines der schönsten Gefühle. Gerade dann, wenn man von der Landebahn abhebt und die Stadt unter einem immer kleiner wird. Die Wolkendecke durchschossen erwartet etwas, was der Beschreibung des christlichen Himmels gleichen könnte. Startet man aber nachts oder durchfliegt eine Nachtzone kann man leider nicht ganz so viel erkennen und vor allem keine Sterne – aber warum eigentlich? Man ist dem Himmel doch deutlich näher und vor allem über der Luftverschmutzung der Städte. Müssten da nicht eigentlich Sterne erkennen zu sein?

Kabine des Flugzeugs erzeugt Hintergrundlicht

“In unserer Atmosphäre schwirren viele Partikel wie Feinstaub herum. Da wir unsere Städte bei Nacht exzessiv beleuchten, reflektieren diese Partikel das helle Licht und erzeugen ein Hintergrundleuchten […] Deshalb können wir sie nicht sehen, wenn wir über eine Stadt hinweg fliegen.” erklärt Dr. Harald Michaelis gegenüber TRAVELBOOK. Also kann man die Sterne nur nicht sehen, wenn man über eine Stadt fliegt? Nein, denn das Licht in der Kabine erzeugt nämlich auch ein Hintergrundlicht, welches sich am nicht besonders hochwertigen Fensterglas spiegelt. Somit wird wieder eine kleine Lichtverschmutzung erzeugt und das Licht der Sterne ist nicht sichtbar.

Mit Trick kann man dennoch Sterne erkennen

Anders sieht das im Cockpit aus, hier ist das Glas deutlich hochwertiger und man kann vor sich einen glasklaren Sternenhimmel erkennen. Das ist natürlich nicht nur für das Vergnügen der Piloten da, sondern vor allem für die Sicherheit. Würde das Glas spiegeln könnten die Piloten deutlich schlechter sehen. Wenn du dein Fenster aber in der Kabine abdunkelst und dich ein paar Minuten an die Dunkelheit gewöhnst, dann kannst du in der Ferne ein paar Sterne funkeln sehen.