Walentina Doronina und Can Kaplan: Skandal-Paar aus „Sommerhaus der Stars“ wieder verliebt

Im „Sommerhaus der Staffel“ sorgten Walentina Doronina und Can Kaplan für einen Eklat und legten sich mit den anderen Kandidaten an. Das Skandal-Paar stand vor einigen Wochen vor den Scherben ihrer Beziehung. Nun zeigen sich die beiden wieder total verliebt – ist damit das Liebes-Comeback offiziell?

Erst im April hatte Walentina Doronina alle gemeinsamen Fotos bei Instagram gelöscht und verkündete, einen neuen Lebensabschnitt zu starten. Can Kaplan deaktivierte seinen Account in dem sozialen Netzwerk. Das war eigentlich ein eindeutiges Trennungs-Indiz – doch nun kommt die Rolle rückwärts: Beim Boxevent „Fame Fighting Challenger“ zeigte sich das Paar plötzlich total verliebt.

War die Trennung nur Show? Walentina Doronina spricht Klartext

Die Fans fragen sich: War die Trennung etwa nur Show? Die Vorwürfe dementiert Walentina Doronina – sie wollte zu dem Zeitpunkt einfach nur keine Beziehung mehr. „Ich war mir unsicher, ob eine Beziehung für mich das Richtige ist. Ich will die Welt erkunden und er arbeitet super viel, deswegen haben wir Abstand voneinander genommen“, sagt sie im Interview mit der Bild-Zeitung. Während sie Abstand gewinnen wollte, konzentrierte er sich auf seine Firma.

Dass Can Kaplan als erfolgreicher Unternehmer tätig war, hatte ebenfalls negative Auswirkungen auf die Beziehung. „Er hat sich zu wenig um mich gekümmert. Wir nehmen uns zu wenig Zeit für Zweisamkeit“, sagt die ehemalige „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin. Can Kaplan will deshalb einige Dinge ändern: „Jetzt bin ich achtsamer und setze mich aktiv für mehr Zeit füreinander ein. Wir lernen dazu und wachsen mit der Beziehung. Das ist harte Arbeit und eine Beziehung in der Öffentlichkeit ist immer schwierig.“

Walentina Doronina will seinem Unternehmen nicht im Weg stehen und steht komplett hinter ihm – denn sie hat erkannt, dass die Firma viel Potential hat. Ihr sei auch klar geworden, dass eine Beziehung harte Arbeit sei – vor allem dann, wenn sie auch noch in der Öffentlichkeit stattfindet. Die beiden haben sich zusammengerauft und wollen es nochmal versuchen – vielleicht klappt es diesmal besser.