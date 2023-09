Walentina Doronina: Die ganze Wahrheit zum Sommerhaus-Eklat!

Selten hat eine Staffel vom „Sommerhaus der Stars“ im Vorfeld für so viel Gesprächsstoff gesorgt wie diese. In der RTL-Show kommt es zu einem handfesten Skandal: Can Kaplan wurde von einem anderen Kandidaten ins Gesicht geschlagen. Seine Verlobte Walentina Doronina bezieht jetzt Stellung im KUKKSI-Interview.

Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ steht bei RTL in den Startlöchern. Während den Dreharbeiten wurde Can Kaplan ins Gesicht geschlagen und postete sogar ein Arztattest. Er forderte den Sender auf, die Szenen nicht zu verfälschen. Das Paar hat sogar eine Strafanzeige gegen den Produktionsmitarbeiter gestellt. Walentina Doronina meldet sich jetzt zu Wort.

Keine Zivilcourage im „Sommerhaus“

„‚Das Sommerhaus der Stars’war etwas ganz anderes. Es war nicht mit den Formaten zu vergleichen, in denen ich in der Vergangenheit teilgenommen habe. Im ‚Sommerhaus‘ wurde eine Grenze erreicht, die absolut nicht in Ordnung ist. Deswegen war es ein schwieriges Format, denn noch nie habe ich solche Menschen kennengelernt“, erklärt Walentina Doronina im exklusiven Interview mit KUKKSI. Dennoch ist sie froh, an der Show teilgenommen zu haben: „Ich bin sehr froh, dass ich im Sommerhaus teilgenommen habe. Man wird sehen, was wirklich hinter den Leuten steckt und wie sie drauf sein können. Die Zuschauer werden sich wundern, was dort passiert. Die meisten Leute, die dort drin waren, zeigten keine Zivilcourage und haben sich zum Täter gemacht.“

Das hat es bisher in keinem Reality-Format gegeben

Weiter erzählt sie uns: „Ich habe mich gefragt, wie Situationen oder Leute im Sommerhaus unterstützt werden können. Und da fragt man sich auch, ob man das Richtige tut. Ich werde für jedes Wort kritisiert und dann passieren deutlich schlimmere Sachen. Es war eine sehr prägende Zeit und ich bin froh, dass ich das überstanden habe. Ich bin überzeugt davon, dass es die erfolgreichste Sommerhaus-Staffel wird und dafür bin ich mitverantwortlich zum größten Teil. Es hat jegliche Staffel vom ‚Sommerhaus der Stars‘ übertroffen und hat es so bisher in keinem deutschen Reality-Format gegeben.“

Can Kaplan und Walentina Doronina haben eine Strafanzeige gestellt

Can Kaplan und Walentina Doronina haben Druck auf den Sender ausgeübt, die kompletten Szenen zu zeigen und haben sogar eine Strafanzeige gestellt. „Can und ich haben auf den Sender im Vorfeld viel Druck ausgeübt, weil uns immer wieder zu Ohren gekommen ist, dass nicht alles gezeigt wird und es gab auch eine falsche Zeugenaussage eines Produktionsleiters. Diesen haben wir auch angezeigt. Man muss sich mal überlegen, wenn man das schon macht, wie heftig es ist, was dort passiert ist. Ich habe jahrelang mit vielen Produktionen zusammengearbeitet, aber es war noch nie so schlimm wie im Sommerhaus – vor allem, wie man mit uns umgegangen ist oder wir ignoriert wurden. Es ist heftig, dass wir diesen Schritt gehen mussten. Ich bin gespannt, wie das ausgestrahlt wird. Die falsche Aussage wurde mittlerweile von RTL auch herausgenommen. Der Sender wird auch wegen des Druckes von außen gezwungen sein, das auszustrahlen“, erzählt Walentina Doronina zu KUKKSI. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigt RTL ab dem 19. September 2023 um 20:15 Uhr. Die erste Folge ist bereits bei RTL+ abrufbar. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2023: Wo steht das Haus? Hier ist der Drehort!