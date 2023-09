Sommerhaus der Stars 2023: Wo steht das Haus? Hier ist der Drehort!

Die Promis durften vor der Corona-Pandemie ihre „Sommerhaus“-Reise noch in Portugal antreten. Seit einigen Jahren sieht das jedoch anders. Denn die Realityshow „Das Sommerhaus der Stars“ wird nicht mehr im Ausland produziert. KUKKSI verrät, wo sich das Haus der Promis befindet.

Rund um die Uhr werden die Paare von Kameras beobachtet. Durch das Zusammenleben im „Sommerhaus“ und durch verschiedene Spiele, in denen die Paare ihren Zusammenhalt, Vertrauen und nicht zuletzt ihre Teamfähigkeit beweisen müssen, gelingt ein ungeschminkter Einblick in das Verhalten der Promis untereinander. Wer ist harmoniebedürftig und wer konfliktfreudig? Welche Promis mögen sich auf Anhieb und wer mag wen eher weniger? Wer geht für den Sieg bis an die Grenzen? In einem unterhaltsamen Wettbewerb spielen die Stars um den Titel „DAS Promipaar 2023“.

In zahlreichen Realityformaten wie „Temptation Island“ oder „Ex on the Beach“ ziehen die Kandidat*innen in luxuriöse Villen mit Meerblick. Bei „Das Sommerhaus der Stars“ ist das nicht der Fall. Denn in dem Format werden die Stars und Sternchen in einem Haus auf einem Bauernhof untergebracht. Verstaubte Puppen, tote Motten oder auch ausgestopfte Tiere an den Wänden – mit Luxus hat das nichts zu tun. Da die Promis auf engstem Raum zusammenleben müssen, ist das Konfliktpotential in der Show meist auf dem höchsten Level.

Das „Sommerhaus der Stars“ befindet sich in Bocholt

Bis zur fünften Staffel wurden die Stars im „Sommerhaus der Stars“ in einem Ferienhaus in Portugal untergebracht. Seit der Corona-Pandemie wohnen die Paare in einem Haus in Bocholt – es handelt sich dabei um eine Stadt in Nordrhein-Westfalen. Bocholt hat rund 71.000 Einwohner – einer der größeren Städte in der Nähe ist Münster, der Ort grenzt außerdem an die Niederlande. Im Stadtteil Barlo ist der Bauernhof in idyllischer Umgebung zu finden – statt Meer und Palmen gibt es hier viele Tiere und Felder. Das Bauernhaus wurde demnach im Jahr 1906 erbaut und 1975 komplett renoviert. Das Haus kann man sogar mieten und ist eigentlich hübsch eingerichtet – wenn die Promis jedoch einziehen, hilft die Produktion etwas nach und hinterlässt marode Gartenmöbel oder eine dreckige Küche. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. September 2023 um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Edith Stehfest: Sommerhaus-Star wurde unter Drogen vergewaltigt!