4 Dinge, die du niemals hungrig tun solltest

Du kennst das sicher auch. Wenn man hungrig ist, fühlt man sich teilweise echt schlapp oder auch einfach nur komisch. Man hat einfach nur ein riesiges Loch im Bauch und weiß mit seinen Gefühlen gar nicht richtig wo hin. Das kannst uns zu einem richtigen Monster machen. Genau deshalb sollten so manche Dinge für uns absolut tabu sein.

Wenn man hungrig ist, dann kann manchmal echt zu einer anderen Person werden. Vor allem, wenn man länger nichts mehr gegessen hat und noch irgendwas Anstrengendes tun muss. Wir von KUKKSI verraten dir die Top vier Dinge, die du nie tun solltest, wenn du gerade hungrig bist.

Das solltest du niemals hungrig tun

Einkaufen gehen

Hungrig im Supermarkt einkaufen? Das kann nur schiefgehen. Oft kauft man dann nämlich viel zu viel und am Ende landen verderbliche Dinge im Müll. Das solltest du auf keinen Fall tun. Das liegt vor allem daran, dass man in dieser Zeit sehr viel Appetit hat und dann einfach zu viel in den Einkaufswagen wirft.

Shoppen gehen

Wenn man einen leeren Bauch hat, dann kann man oft gar nicht die richtige Entscheidung treffen und ist total hin und hergerissen. Wenn du mit Loch im Bauch shoppen gehst, könntest du den Einkauf auf jeden Fall bereuen. Iss lieber noch etwas auf der Shopping-Meile und gehe erst hinterher neue Sachen kaufen.

Niemals streiten

Wenn man sehr viel Hunger hat, gehen manchmal auch die Gefühle durch. Eine Diskussion oder sogar ein Streit wäre dann der ungünstigste Zeitpunkt. Vermeide das unbedingt. Denn wenn wir einen leeren Magen haben und dann noch Stress abbekommen, dann ist das absolut keine gute Mischung und vielleicht denkt man dann nicht so über jedes Wort nach.

Schlafen gehen

Wenn man richtig schön einschlafen möchte und vor hat, die Nacht schön durchzuschlafen, sollte niemals mit Hunger ins Bett gehen. Das stört nur unseren Schlaf und er wird nicht so erholsam. Außerdem fühlt man sich am nächsten Morgen total schlapp und das kann sich ordentlich auf die Laune auswirken.