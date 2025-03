Vermisstes Model Maria Kovalchuk am Straßenrand gefunden – Wirbelsäule und Beine gebrochen

Sie wollte zu einer Party – zehn Tage später wird sie halbtot am Straßenrand gefunden. Die Geschichte des ukrainischen Models Maria Kovalchuk ist schockierend – was ist mit der 20-Jährigen passiert?

Der 9. März 2025 sollte für das ukrainische Model Maria Kovalchuk zum unvergesslichen Abend werden – doch dieser wurde zum Horror-Szenario! Sie teilte zuvor mit, dass sie von zwei Model-Agenten zu einer Party eingeladen wurde. Sie sagte ihrer Mutter, dass sie bei den beiden Männern über Nacht bleiben wird – es ist das letzte Lebenszeichen.

Zwei Tage später wollte Maria Kovalchuk nach Thailand fliegen – jedoch tauchte die 20-Jährige nie am Flughafen auf. Sie war nicht mehr erreichbar – ihre Mutter hat daraufhin die Polizei alarmiert. Trotz einer umfangreichen Suchaktion bleibt das Model weiter verschwunden – und das ganze acht Tage lang.

Am 19. März 2025 machte die Polizei in Dubai dann eine schockierende Entdeckung: Maria Kovalchuk wurde halbtot am Straßenrand aufgefunden – ihre Wirbelsäule, ihre Arme und Beine waren gebrochen. Sie war ohne Handy, blutüberströmt und auch kaum ansprechbar. Sofort kommt die 20-Jährige in ein Krankenhaus – dort muss sie sich mehreren Operationen unterziehen. Laut Medienberichten kann sie noch immer nicht sprechen.

Die Umstände der brutalen Attacke sind bisher völlig unklar

Die Umstände ihres Verschwindens sind völlig unklar – es gibt auch keine Details zu den schweren Verletzungen sowie zu den Männern. Das befreundete Model Angelina Doroshenkova hat gegenüber Daily Mail erklärt, dass sie ebenfalls zu dieser Party eingeladen war – jedoch habe sie kurzfristig abgesagt, da sie nach Russland reisen musste.

Politisches Motiv ist nicht ausgeschlossen

Ein politisches Motiv ist nicht ausgeschlossen. Denn Maria Kovalchuk war in der Ukraine auch als Anti-Kriegs-Aktivistin bekannt. Sie zeigte sich solidarisch mit einem inhaftierten russischen Soziologen. Ob diese Tatsache mit der schweren Attacke zusammenhängt, ist völlig unklar. Die Polizei hat in Dubai die Ermittlungen aufgenommen.