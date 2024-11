„Unser Charly“: Das wurde aus den Serien-Stars

„Unser Charly“ lief von 1997 bis 2012 im ZDF und erfreute sich damals großer Beliebtheit. Doch was wurde eigentlich aus den Serien-Stars?

In der ZDF-Serie dreht sich alles um den Affen Charly, welcher das Familienleben gehörig auf den Kopf stellt und nur Blödsinn im Sinn hatte. Insgesamt 16 Staffeln der Serie wurden produziert – im Jahr 2012 wurde die Produktion eingestellt.

Das machen die „Unser Charly“-Stars heute

Ralph Schicha (Dr. Philipp Martin, Folgen 1-38)

Von 1995 bis 1998 war der Schauspieler in “Unser Charly” zu sehen. Von 2005 bis 2008 war er in der Hauptrolle Tobias Becker in der Telenovela „Wege zum Glück” zu sehen. Im russischen Fernsehen trat er 2008 in „We Are From Future” auf. Später spielte er in „Herzflimmern – Die Klinik am See“, in der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ sowie in dem Blockbuster „Escape Plan” mit. Er arbeitet auch als Synchronsprecher und lebt in München.

Karin Kienzer (Michaela Martin-Henning, Folgen 1-63)

Schon vor „Unser Charly” war die Schauspielerin im Fernsehen zu sehen und spielte unter anderem im „Tatort” mit. Sie hatte mehrere Gastrollen unter anderem in „Kommissar Rex”, „alphateam” oder „Für alle Fälle Stefanie”. Seit 2003 zog sie sich vorerst auf der Öffentlichkeit zurück. Als Empfangsdame Steffi Hauschke war sie von 2008 bis 2012 in der SAT.1-Telenovela „Anna und die Liebe” zu sehen.

Nicola Tiggeler (Michaela Martin-Henning, Folgen 64–92)

Neben ihrer Schauspielerei ist Nicola Tiggeler auch Sängerin, Tänzerin und Schauspielpädagogin. Bevor sie in der Serie „Unser Charly” mitspielte, feierte sie im Jahr 1993 in „Der Fahnder” ihr Fernsehdebüt. Später war sie unter anderem in „Sturm der Liebe”, „Die Rosenheim-Cops”, „Rosamunde Pilcher” oder „Um Himmels Willen” mit.

Regina Lemnitz (Dr. Charlotte Roesner-Lombardi, Folgen 1-220)

Regina Lemnitz arbeitet als Theaterschauspielerin, Schauspielerin, Sängerin, Synchron- und Hörspielsprecherin. Zwar war sie neben “Unser Charly” in einigen anderen Produktionen wie “Dr. Sommerfeld – Neues vom Bülowbogen” oder “Zauber der Liebe” zu sehen, aber einen großen Namen hat sie sich als Synchronsprecherin gemacht. Sie ist die deutsche Synchronstimme von Whoopi Goldberg, Kathy Bates, Roseanne Barr oder Conchata Ferrell.

Aurelio Malfa (Rodolfo Lombardi, Folgen 1-133)

Nach “Unser Charly” stand er in zahlreiche Rollen auf der Bühne und vor der Kamera. Er betrieb außerdem das Restaurant “Aurelio” in Berlin. Im Jahr 2004 wurde er ohnmächtig in seinem Restaurant gefunden – nachdem er drei Monate im Koma lag, ist er verstorben.

Ralf Lindermann (Dr. Maximilian „Max“ Henning, Folgen 34-220)

Bis zum Jahr 2012 spielte Ralf Lindermann bei “Unser Charly” mit. Während der Serie und auch danach spielte er in vielen weiteren Serien mit – dazu zählen “Das Traumschiff”, “Im Tal der wilden Rosen: Ritt ins Glück”, “Rosamunde Pilcher – Schlangen im Paradies” oder “Das Geständnis”.

Weitere Darsteller aus der Serie