Unfall bei den Wollnys: Körperteil von Zaunstab durchbohrt!

Die Wollnys wollten einen schönen Urlaub in der Türkei verbringen. Peter Wollny zog sich jedoch eine schmerzhafte Verletzung zu – und seine Beschreibung dazu kurbelt das Kopfkino mächtig an.

Peter Wollny freute sich mit seinen Liebsten auf eine erholsame Zeit in der Türkei. Wäre da nur nicht ein Zaun, welcher ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Denn der 32-Jährige hat sich an seinem Fuß schwer verletzt, wie er in den sozialen Netzwerken berichtet.

„Ja, auf jeden Fall chill ich hier im Wintergarten – dezent gehandicapt“, beginnt Peter Wollny seine Instagram-Story. Dann berichtet der Dreifachpapa, was überhaupt passiert ist: „Schön mit dem Fuß auf ‘nem Zaun hängengeblieben. Na ja, nur die Harten kommen in den Garten. Sieht lecker aus.“

„Schön den Stab vom Zaun im Fuß stecken gehabt“

Den Fuß zeigt er bei Instagram zwar nicht. Jedoch liefert Peter Wollny eine genaue Beschreibung. „Schön den Stab vom Zaun im Fuß stecken gehabt. Ja, nix für schwache Nerven!“, verriet der 32-Jährige. Eigentlich hatte sich Peter Wollny auf den Pool gefreut – dieser muss wegen Bakterien jedoch erstmal warten.

Er kündigte an, sich auf die Heilung konzentrieren zu wollen – trotz der misslichen Lage hat der Mann von Sarafina Wollny seinen Humor nicht verloren. Der Unfall geschah am 4. August – zwei Tage später war Peter Wollny wohl wieder etwas fitter. Denn in einer Instagram-Story ist der TV-Star zu sehen, wie er Pancakes zubereitet. Zudem wollte er 4 Uhr morgens zum Strand gehen, um dort zu angeln – zumindest scheint er trotz der Verletzung wieder etwas mobil zu sein.

Peter Klein ist der Schwiegersohn von Silvia Wollny und zeigt ebenfalls seinen turbulenten Alltag. Neben seiner TV-Karriere genießt er es vor allem, in der Natur zu sein. Zudem geht er regelmäßig seiner Leidenschaft nach – und zwar angeln. In den vergangenen Jahren konnte sich Peter Klein eine treue Fangemeinde aufbauen, die ihn für seine bodenständige Art schätzen – und ihm nach dem Unfall auch gute Besserung wünschen.