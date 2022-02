Ukraine-Ticker: Schwere Gefechte in Kiew!

Es war der 24. Februar 2022: An dem Tag marschierten russischen Truppen in die Ukraine ein. Wladimir Putin begann einen beispiellosen Krieg mitten in Europa. KUKKSI hält euch über die aktuellen Entwicklungen im Ticker auf dem Laufenden.

Die Welt hält den Atem an! Russland hat die Ukraien angegriffen und versucht, das Nachbartland zu erobern. Seit dem 24. Februar 2022 tobt der Krieg in der Ukraine. Russische Panzer sind auf ukrainischem Boden und unzählige Städte wurden bisher bombardiert. Tausende Menschen versuchen, das Land zu verlassen.

Die News zum Ukrainer-Krieg im Ticker

25.02.22 | 10:35 | Schwere Gefechte in Kiew

Die Situation in Kiew spitzt sich immer weiter zu. In den vergangenen Stunden gab es schwere Gefechte in den Straßen der ukrainischen Hauptstadt. Im Nord-Bezirk Oblonsky stehen sich russische und ukrainische Truppen gegenüber. Das ukrainische Verteidigungsministerium bestätigte den Einmarsch. Es kam zu mehreren Schusswechseln, zahlreiche Menschen sind auf der Flucht.

25.02.22 | 07:53 | Russen-Jet über Kiew abgeschossen

Am Freitagmorgen waren zahlreiche Explosionen in Kiew zu hören. Offenbar hat sich die ukrainische Armee erfolgreich zur Wehr gesetzt und einen Russen-Jet abgeschossen. Die Trümmerteile sollen in einem Wohnhaus gelandet sein. In Iwankiw rund 80 Kilometer nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt habe es in den vergangenen Stunden heftige Kämpfe gegeben.

24.02.22 | 18:01 | Kämpfe nahe Atommüll-Lager in Tschernobyl!

Nahe dem Atommüll-Lager in Tschernobyl gab es Kämpfe. „Russische Besatzungskräfte versuchen, das Atomkraftwerk Tschernobyl zu erobern. Unsere Verteidiger geben ihre Leben dafür, dass sich die Tragödie von 1986 nicht wiederholt“, schreibt der Politiker beim Kurznachrichtendienst Twitter. Später war das Gebiet in russischer Hand.

24.02.22 | 14:02 | Deutschland sichert Unterstützung zu

„Wir werden die betroffenen Staaten – vor allem unser Nachbarland Polen – massiv unterstützen, sollte es zu großen Fluchtbewegungen kommen“, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Und auch in Berlin rechnet mit Geflüchteten: „Auch in Berlin müssen wir uns auf die Folgen einstellen. Menschen werden vor den kriegerischen Auseinandersetzungen fliehen und auch in Berlin ankommen“

24.02.22 | 13:46 | Ausnahmezustand in Kiew

Tausende Bewohner verlassen die Hauptstadt Kiew. Es bildeten sich lange Schlangen an Geldautomaten, Tankstellen und Supermärkten, um sich mit Lebensmitteln einzudecken. Der Bahnverkehr wurde zudem eingestellt – die meisten Menschen versuchen, mit dem Auto das Land zu verlassen. Es bildeten sich daher lange Staus auf den Straßen.

24.02.22 | 06:02 | Russland bombardiert die Ukraine!

Der erste Angriff ereignete sich in der Ukraine am Donnerstagmorgen. Zunächst waren vor allem Explosionen in Städten Odessa und Charkiw zu hören. Die russischen Truppen drangen in den nächsten Stunden in immer mehr Orte vor. „Wir sind auf alles vorbereitet, wir werden siegen“, so der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.