Twenty4Tim: Dschungelcamp-Star litt an einer Essstörung!

TRIGGER-WARNUNG | In diesem Artikel geht es um Essstörungen. Wenn du dich selbst von dem Thema betroffen fühlst, kann es sein, dass dich der Artikel triggert. Gehe deshalb bitte bewusst und eigenverantwortlich mit dem nachfolgenden Text um.

Für Twenty4Tim und seine Mitcamper wird es ernst: In wenigen Tagen startet das Dschungel-Abenteuer für die Stars. Der Influencer litt im Teenager-Alter an einer Essstörung. Diese könnte ihm im Dschungelcamp triggern. Ein Experte sieht dafür durchaus ein Risiko.

Twenty4Tim ist ein erfolgreicher Influencer und hat im Netz eine riesige Community. Der Web-Star will jetzt das Reality-TV aufmischen und gehört zum Cast von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. „Eigentlich bin ich noch viel mehr und ich glaube, dass ich ein paar Dinge im Dschungel droppen kann, von denen man gar nicht erwarten würde, dass mir das schon passiert ist“, sagt Twenty4Tim im Interview mit RTL.

Twenty4Tim litt an einer Essstörung

Der Web-Star freut sich auf das Dschungelcamp – dennoch macht er sich über eine Sache riesige Gedanken. „Habe schon Angst, dass es meine frühere Essstörung triggern könnte“, meint Twenty4Tim. Im Teenager-Alter litt er an einer heftigen Essstörung – erst nahm er radikal ab, dann wieder zu und schließlich wieder ab. Aufgrund des Speiseplans im Dschungelcamp könnte der Influencer in kurzer Zeit wieder abnehmen. Denn im australischen Busch gibt es meist nur Reis und Bohnen.

Im Teeniealter aß er täglich nur einen Joghurt

Mit 14 Jahren habe er rund 88 Kilo gewogen. Mit seinem Gewicht war der 23-Jährige damals unzufrieden und änderte deshalb radikal seinen Lebensstil. Er machte viel Sport und aß zwei Brote am Tag oder einen Joghurt – er habe es damit deutlich übertrieben. Twenty4Tim war nur noch genervt und konnte sich auf nichts mehr konzentrieren. „Ich konnte gar nicht mehr einschätzen, wie ich denn jetzt ‚richtig‘ bin“, schrieb er im Jahr 2022 bei Instagram. „Ich bin in eine Fresssucht gefallen“, gab er offen zu. Und weiter: „Es ist schon blöd, wie ich mit meinem Körper umgegangen bin.“ Dann schaffte er jedoch die Wende.

Wegen Psychoterror fiel er wieder in die Essstörung zurück

Später musste Twenty4Tim jedoch erneut einen Schicksalsschlag verkraften. Denn Hater haben es auf ihn abgesehen und stellten sogar seine Adresse ins Netz. Der Influencer rutschte daraufhin wieder in die Essstörung. Aufgrund des Psychoterrors nahm er wieder 26 Kilo zu, wie RTL berichtet – Anfang 2023 wollten wieder die Kilos purzeln, aber diesmal auf gesundem Weg.

Ein Mediziner meldet sich zu Wort

Dr. Christoph Specht sieht durchaus eine Gefahr. „Essstörungen haben nichts mit dem Magen zu tun, sondern mit dem Kopf“, erklärt der Mediziner im RTL-Interview. Sobald es zu psychischen Extremsituationen kommt oder sich die Essgewohnheiten ändern, was im Dschungelcamp der Fall wäre, kann das eine frühere Essstörung wieder hervorrufen. „Es ist ein Showformat, das macht was mit dem persönlichen Leben, man ist plötzlich der Nabel der Welt“, erklärt Dr. Specht. Und weiter: „Wenn man atmet, dann denkt man auch nicht darüber nach, dass man das jetzt tun muss. Man macht es einfach automatisch. Bei Essgestörten ist es aber so, dass sie keinen Automatismus haben, der ihnen das Essen vorgibt.“ Wichtig sei auch die Unterstützung von Familie und Freunden. Der YouTuber reflektiert sich selbst, in dem er offen darüber spricht – das ist definitiv ein gutes Zeichen. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. Januar 2024.

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selbst an Essstörungen? Auf der Internetseite www.bzga-essstoerungen.de finden Betroffene und Angehörige Hilfe. Betroffene können sich auch beim Beratungstelefon der BZgA unter der Telefonnummer 0221 892031 melden.