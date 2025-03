TV- und Sternekoch Steffen Disch stirbt mit 53 Jahren

Sternekoch Steffen Disch ist überraschend gestorben. Bekannt wurde der TV-Koch durch die Sendung „Aufgedischt“ bei Kabel eins. Die Mitarbeiter seines Restaurants finden bewegende Abschiedsworte.

Seit dem Jahr 2017 war Steffen Disch in dem TV-Format „Aufgedischt“ zu sehen. Dort verriet er unter anderem die Geheimnisse der Sterneküche. Lange hielt der Sternekoch den Michelin-Stern. Bis zum Jahr 2023 betrieb er das Restaurant Raben in Horben und seit 2020 zudem das Restaurant Kuro Mori, welches auf Deutsch „Schwarzer Wald“ bedeutet, in Freiburg. Dort wurden vor allem arabische Gerichte angeboten.

Steffen Disch erlitt einen Herzinfarkt

Steffen Disch war mit Langlaufskiern im Schwarzwald unterwegs. Der TV-Koch erlitt plötzlich einen Herzinfarkt, wie die Badische Zeitung meldet. Erst am 26. Februar 2025 habe er seinen 53. Geburtstag gefeiert. Er sei einer der „bekanntesten und kreativsten Köche“ der Stadt Freiburg gewesen.

„Wir werden sein großes Lachen sehr vermissen!“

Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind fassungslos über den plötzlichen Tod von Steffen Disch. Auf der Website des Kuro Mori heißt es in einem Statement: „Wir werden sein großes Lachen sehr vermissen! Seine unerschütterliche Zuversicht in das Gute und Machbare wird uns immer begleiten.“ Das Restaurant soll vorerst weiterbetrieben werden: „Es wird eine verkleinerte Speisekarte mit einem Überraschungsmenü geben – es gibt, was es gibt, – tagesaktuell“.

Zahlreiche User bekundeten bei Instagram ihr Beileid. „Völlig geschockt und fassungslos habe ich von dieser Nachricht erfahren. Mein herzliches Beileid an die Familie und viel Kraft. Steffen war ein Supertyp und vor allen Dingen ein sehr guter Freund und Wegbegleiter. Eine gute Reise, mein Freund“, schreibt ein Follower. „Steffen, wir haben so viel Großartiges zusammen erlebt. Du warst ein Macher, ein Freund, ein Vorbild – immer mit Mut für Freiburg. Wir werden dich vermissen. Ruhe in Frieden“, heißt es in einem weiteren Kommentar.

Steffen Disch begann seine kulinarische Laufbahn mit einer Ausbildung im Colombi Hotel in Freiburg. Später arbeitete er in renommierten Häusern wie den Bamberger Reiter in Berlin (1994–1996), das Hotel Königshof (1997–1998) und das Restaurant Tantris in München (1999–2000). Als Küchenchef arbeitete er im Forsthaus Ilkahöhe in Tutzing (2000–2002) sowie im Ifen Hotel im Kleinwalsertal (2002–2004).