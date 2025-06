TV-Star Sam Gardiner stirbt mit nur 24 Jahren bei einem Autounfall

Sam Gardiner wurde durch die zweite Staffel der BBC-Show „Race Across The World“ bekannt. Nun ist der TV-Star im Alter von nur 24 Jahren bei einem tragischen Autounfall verstorben.

In der Nähe von Cheadle in England ereignete sich der Horrorcrash. Demnach kam sein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und hat sich mehrmals überschlagen. Am Donnerstag erlag Sam Gardiner seinen schweren Verletzungen. Der TV-Star war auf dem Weg zu einem Familientreffen in seiner Heimatstadt Manchester.

„Sam brachte Wärme, Lachen und eine Prise Chaos, wo auch immer er erschien“

Seine Eltern haben sich in einem emotionalen Statement zu Wort gemeldet. „Sam brachte Wärme, Lachen und eine Prise Chaos, wo auch immer er erschien. Er liebte es, die Welt zu erkunden, und hinterlässt eine riesige Leere in unseren Herzen“, schrieben Jo und Andrew. Sie bezeichneten ihn als humorvollen, loyalen und liebenswerten jungen Mann.

Große Bekanntheit erlangte er durch die BBC-Show „Race Across The World“. In der Sendung reiste er gemeinsam mit seiner Mutter ganze sieben Wochen lang durch Mexiko und Argentinien. Die Produzenten waren begeistert und bezeichneten die beiden als „integralen Teil der Cast-Familie“. Denn mit ihrer sympathischen Art konnten sie nicht nur die Macher, sondern auch die Zuschauer überzeugen.

Nach der Teilnahme an der TV-Show arbeitete er als Landschaftsgärtner in einem Anwesen an der Westküste von Schottland. Denn seine Leidenschaft war vor allem die Natur. Sam Gardiner war vor allem ein Familienmensch. Und das zeigte er auch: In der BBC-Sendung wurde die enge Bindung zu seiner Mutter deutlich.